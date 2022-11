Z Erasmus + z Górowa Iławeckiego pojechali do Hiszpanii

Erasmus + to unijny program edukacyjny realizowany za granicą, którego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli w podnoszeniu swoich kompetencji. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim przystąpił w tym roku do w/w projektu i w terminie od 31 października do 12 listopada uczniowie i nauczyciele wzięli udział w dwutygodniowej wizycie w Hiszpanii. Kadra pedagogiczna poznała innowacyjne metody prowadzenia zajęć.Uczniowie zaś, oprócz tego, że zwiedzili najpiękniejsze miejsca w Barcelonie, zdobyli umiejętności, które pomogą im w poruszaniu się po rynku pracy. W ramach projektu pracowali nad tematami związanymi z biznesem, przedsiębiorczością.Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim, co pozwoliło uczniom sprawdzić swoje umiejętności i kompetencje językowe oraz pogłębić znajomość języka angielskiego i jego wykorzystanie w praktyce.Uczniowie i ich opiekunowie, poza zdobytą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, wrócili do kraju z bagażem niezwykłych przeżyć, jakich dostarczyła im słoneczna Hiszpania.Marta Mycio