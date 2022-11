Zawsze można się wyprowadzić - burmistrz Bartoszyc odpowiada mieszkańcowi Bartoszyc

Sprawa wiaty i bartoszyckiego „Przystanku” w budynku byłego dworca kolejowego w Bartoszycach wciąż budzi żywe emocje. Kiedy opublikowaliśmy 21 listopada list pana Henryka [/b], nikt chyba nie spodziewał się takiej reakcji burmistrza Bartoszyc.

Piotr Petrykowski dwukrotnie podkreślił, że specjalnie swoje słowa kieruje do pana Henryka. Nie zaprosił go jednak do urzędu, a swoją opinię wyraził publicznie, na sesji Rady Miasta. W świetle kamer, podczas transmisji na żywo, bez możliwości odpowiedzi zainteresowanego.

— Jeżeli chodzi o temat, jeszcze trochę wrócę do wypowiedzi zniszczonych drzwi i wypowiedzi niektórych państwa mieszkających na Placu Dworcowym, a zwłaszcza, jednego który się bardzo chętnie wypowiada medialnie i powiem to specjalnie. Panie Henryku, ja panu powiem wprost. Ja wiem, że niewygodnie jest, żeby cokolwiek się pod spodem działo, żeby był pustostan, bo panu będzie za głośno w domu — mówił podczas sesji Piotr Petrykowski.

Jakim grzech popełnił Henryk Zapolnik? Ośmielił się wysłać list do redakcji „Gońca Bartoszyckiego”, określając pomysł poczekalni w budynku za skandaliczny.

— Dla mnie to kolejna wypowiedź pana burmistrza jest skandaliczna. Kiedy z żoną oglądałem sesję, aż się zagotowałem. Poczułem się zaatakowany. Pod listem się podpisałem, więc każdy usłyszał, że Henryk Zapolnik robi problemy, bo chce mieć ciszę w budynku. — opowiada pan Henryk.

Piotr Petrykowski wyjął kilka zdań z długiego listu.

— Nawet, jeśli nie nazwać tego kłamstwem, jest to niedopowiedzenie. Proszę raz jeszcze uważnie przeczytać cały list. Czy w tych słowach tak trudno dopatrzeć się tego, że szkoda mi pustych pomieszczeń, a z tego, że życie na parterze będzie tętnić po prostu się cieszę?

O jakich niedomówieniach mowa? Po pierwsze w liście czytaliśmy: „Prawdą jest, że pomieszczenia w pięknie odremontowanym budynku byłego dworca są puste i niezagospodarowane (oczywiście nie wszystkie). Wierzę, że wiosną sytuacja się zmieni, a życie na parterze „Przystanku” będzie tętnić.” W którym miejscu jest mowa, że pan Henryk chce ciszy w budynku? A może martwi się, że ktoś nie upilnuje wnętrza, które będzie zdewastowane?

Po drugie Henryk Zapolnik w budynku byłego dworca mieszka od 1976 roku. Czy przeszkadzał mu hałas?

— W tym czasie na parterze był czynny od 5 do 20 bufet, w którym m.in. było sprzedawane piwo kuflowe. Nie przeszkadzała mi piszcząca winda transportująca przygotowane w piwnicy kuchni posiłki do bufetu. Nie przeszkadzał mi bardzo duży ruch pociągów, ciężkich lokomotyw. Gdyby mi to przeszkadzało, wyprowadziłbym się. Sufit na parterze jest obniżony, więc też jest dodatkowa izolacja dźwięków. Zresztą rozmawiałem z burmistrzem jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Burmistrz wspomniał o planach, że m.in. będzie tu galeria malarska, na co „naciskała” wówczas jedna z radnych. Burmistrz ostrzegał, że będzie kącik muzyczny i „będzie miał pan wesoło. Odpowiedziałem, że żadne gwary mi nie przeszkadzają.

Treść listu znajdziecie tutaj. Pan Henryk wskazał w nim na szerszy niż same drzwi temat. „Jestem przekonany, że szybko będą zniszczone ściany i drzwi, a z pomieszczeń nie będą korzystać podróżni, ale również osoby bezdomne i rozrabiacy. Na wiosnę nie będzie już co zbierać.” Po trzecie uważny czytelnik nie będzie dopatrywał się w liście ataku, znajdując w nim wskazanie kilku problemów mieszkańca.. Pan Henryk wskazał w nim na szerszy niż same drzwi temat. „.”

Rzeczywiście, drzwi po udostępnieniu poczekalni drzwi mogą się zepsuć. Takie same, zamontowane przy wejściu do klatki schodowej kilkukrotnie były już naprawiane w ramach gwarancji. Szybko będą zniszczone również ściany, a z pomieszczeń będą korzystać również osoby bezdomne i rozrabiacy. W tych słowach widać troskę o to, że pomieszczenia zostaną zdewastowane.

— Liczyłem na to, że usłyszę deklarację, że pomieszczenia będą monitorowane w jakiś sposób pilnowane. Nie spodziewałem się ataku ze strony burmistrza.

Można odnieść wrażenie, że Piotr Petrykowski nie odniósł się do problemu, jakim jest zagrożenie dewastacją. Skupił się na problemie, jakim dla niego zdaje się być pan Henryk, który po raz kolejny napisał do redakcji list, w którym krytykuje nie burmistrza jako osobę, ale jego wybrane decyzje.



— Natomiast ja osobiście uważam — kontynuował Piotr Petrykowski, — że to miejsce zostanie ożywione i poczekalnia również tam powstanie, bo to jest warte, aby ludzie nie stali w wiacie w deszczu, w śniegu, a spokojnie skorzystali z miejsca z toaletą również dla niepełnosprawnych i mieli możliwość wypicia tam kawy, prawdopodobnie z automatu. Więc to też jest chyba w dobrą stronę idące. Nie patrzmy tylko na siebie, patrzmy na ogół mieszkańców.



Czarę goryczy przelały kolejne słowa burmistrza:

— Jeżeli komuś się nie podoba mieszkanie na Placu Dworcowym, może się zawsze wyprowadzić. Jest to nadal miejsce komunalne, a nie własnościowe. Więc to tak specjalnie do pana mieszkańca się zwracam, który bardzo mocno interweniuje i ma chęć wszędzie się bardzo głośno wypowiadać. Burmistrz tego nie widzi, ma na ten temat swoje zdanie.— Natomiast ja osobiście uważam — kontynuował Piotr Petrykowski, — że to miejsce zostanie ożywione i poczekalnia również tam powstanie, bo to jest warte, aby ludzie nie stali w wiacie w deszczu, w śniegu, a spokojnie skorzystali z miejsca z toaletą również dla niepełnosprawnych i mieli możliwość wypicia tam kawy, prawdopodobnie z automatu. Więc to też jest chyba w dobrą stronę idące.Czarę goryczy przelały kolejne słowa burmistrza:. Jest to nadal miejsce komunalne, a nie własnościowe. Więc to tak specjalnie do pana mieszkańca się zwracam, który bardzo mocno interweniuje i ma chęć wszędzie się bardzo głośno wypowiadać.

— Mieszkanie co prawda jest komunalne, ale otrzymaliśmy je wraz z żoną od PKP, w której to firmie pracowaliśmy jako dyżurni ruchu. Było to mieszkanie funkcyjne, a dopiero 5,5 roku temu nasze mieszkania zostały przekazane bezpłatnie do miasta. Zwracaliśmy się do urzędu z prośbą o wykupienie lokali, jednak nam odmówiono. Jednak czy reakcją burmistrza powinna być wypowiedź: „jak się nie podoba, można się zawsze wyprowadzić”? Takie słowa burmistrzowi nie przystoją. Czy mieszkańcy, którzy mają inne zdanie niż burmistrz, z miasta mają się wyprowadzić? — dodaje pan Henryk.





„Wiem, że niewygodnie jest, żeby cokolwiek” negatywnego pojawiało się, bo „będzie za głośno” w mediach. Jeżeli komuś się nie podobają medialne wypowiedzi mieszkańców, ich interwencje, chęć głośnego wypowiadania się, może zaprosić go na rozmowę, by wspólnie poszukać rozwiązania. Odpowiedzi i piętnowanie mieszkańca w świetle jupiterów koligują z szacunkiem dla pełnionej funkcji burmistrza. zgodnie z przysięgą funkcja burmistrza jest sprawowana dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. „Nie patrzmy tylko na siebie, patrzmy na ogół mieszkańców.” Z rozmowy z naszym czytelnikiem powstaje obraz, który można naświetlić parafrazując słowa Piotra Petrykowskiego.” negatywnego pojawiało się, bo „” w mediach. Jeżeli komuś się nie podobają medialne wypowiedzi mieszkańców, ich interwencje, chęć głośnego wypowiadania się, może zaprosić go na rozmowę, by wspólnie poszukać rozwiązania. Odpowiedzi i piętnowanie mieszkańca w świetle jupiterów koligują z szacunkiem dla pełnionej funkcji burmistrza. zgodnie z przysięgą funkcja burmistrza jest sprawowana dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. „

Podejmując się pełnienia funkcji burmistrza trzeba mieć świadomość i godzić się na to, że "niewygodnie jest, żeby mieszkańcy głośno mówili o sprawach, które ich bolą". Trzeba też liczyć się z tym, że pojawią się też krytyczne głosy na temat działalności władz.

Zawsze też można zastanowić się, czy rola włodarza jest dla danej osoby odpowiednia. Trwa nieoficjalna kampania wyborcza i można mieć nadzieję, że zwrot „jak się nie podoba, można się zawsze wyprowadzić” nie stanie się nieformalnym hasłem kampanii. Bartoszyce i tak się wyludniają.

Dariusz Dopierała