Rusza Rajd Rowerowy Pogranicza Szlakiem Green Velo

RAJD ROWEROWY \\\ Miłośnicy dwóch kółek chętnie korzystają z tras rowerowych. Niestety, nie ma ich wiele, a Green Velo z Górowa Iławeckiego do Bartoszyc prowadzi przez Lidzbark Warmiński. Samorządowcy sprawdzą, czy trasa wymaga modernizacji.

Kilkukrotnie w „Gońcu Bartoszyckim” poruszaliśmy temat ścieżek rowerowych. Poza miastem jest ich wciąż za mało, a kiedy modernizowane są drogi, nie zawsze obok powstają trasy rowerowe. Również szlak Green Velo zdaje się być zapomniany przez inwestorów.

Sprawie Green Velo przyglądała się w 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli. Jej zdaniem brakuje wspólnego zarządzania, a odcinki położone na terenie poszczególnych samorządów żyją niezależnym życiem.

Samorządowcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i poznać stan Green Velo. Czy można zrobić to lepiej niż naocznie, a właściwie w tym przypadku „samonożnie”?

Samorządowcy oraz cykliści wyruszają na Rajd Rowerowy Pogranicza Szlakiem Green Velo w dn. 11-13 sierpnia 2022 roku. W tym celu dwie grupy wystartują z przeciwległych końców trasy: Braniewa i Dubeninek/ Gołdapi, by spotkać się w Sępopolu.

O pomyśle rozmawiamy z zastępcą wójta gminy Górowo Iławeckie.

— Naszym celem — mówi Krzysztof Baran — jest ocena stanu infrastruktury szlaku oraz obiektów towarzyszących. Wierzymy, że warmińsko-mazurska część Green Velo zasługuje na to, by być czymś lepszym niż jest dziś. Stąd inicjatywa rajdu.





— Okres trwałości projektu w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego upłynął w połowie 2021 roku. W innych województwach pół roku wcześniej. W naszym województwie Green Velo zarządza Urząd Marszałkowski, a za infrastrukturę teoretycznie odpowiedzialni są zarządcy poszczególnych odcinków, np. zarządy dróg wojewódzkich, powiatowych czy poszczególne gminy. Mamy wrażenie, że trasa Green Velo, jak wiele innych inwestycji o wielkim potencjale, została zapomniana. W naszej opinii, która jest spójna z wnioskami Raportu NIK z 21.01.2021: szlak potrzebuje skoordynowanego zarządzania, właściwego utrzymania stanu technicznego obiektów, oznakowania i należytej przejezdności, a także warunków bezpieczeństwa jego użytkowników. Szlakiem powinna zarządzać struktura, która ma realną możliwość działania odpowiednio blisko miejsc przebiegu Szlaku. Trasa liczy ponad 2 tysiące kilometrów, z czego na trenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się ok. 420 km szlaku. Tylko 300 km stanowią nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, a blisko 150 km to wyremontowane drogi gruntowe. Ich stan jest różny zależnie od tego, na terenie jakiego samorządu znajduje się poszczególny odcinek. Jeszcze do niedawna trasa była zadbana, ponieważ wymagała tego trwałość projektu, który otrzymał 274 mln złotych dofinansowania z środków Unii Europejskiej. Teraz sytuacja trasy się pogarsza.— Okres trwałości projektu w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego upłynął w połowie 2021 roku. W innych województwach pół roku wcześniej. W naszym województwie Green Velo zarządza Urząd Marszałkowski, a za infrastrukturę teoretycznie odpowiedzialni są zarządcy poszczególnych odcinków, np. zarządy dróg wojewódzkich, powiatowych czy poszczególne gminy. Mamy wrażenie, że trasa Green Velo, jak wiele innych inwestycji o wielkim potencjale, została zapomniana. W naszej opinii, która jest spójna z wnioskami Raportu NIK z 21.01.2021: szlak potrzebuje skoordynowanego zarządzania, właściwego utrzymania stanu technicznego obiektów, oznakowania i należytej przejezdności, a także warunków bezpieczeństwa jego użytkowników. Szlakiem powinna zarządzać struktura, która ma realną możliwość działania odpowiednio blisko miejsc przebiegu Szlaku.

W rajdzie wezmą udział osoby, które na co dzień korzystają z Green Velo, znając problemy trasy. Samorządowcy wyruszą na trasę w ramach swoich urlopów.

— Część odcinków — dodaje Krzysztof Baran — jest w złym stanie, część trasy jest nieoptymalnie wytyczona, występują też problemy z oznakowaniem i utrzymaniem spójnego standardu.

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza, których obszar pokrywa większą część warmińsko-mazurskiego szlaku, wystąpiło do marszałka województwa z propozycją, by jako podmiot zarządzać trasą.

— Jako Stowarzyszenie mamy dostęp do najlepszych w kraju ekspertów i opracowujemy naszą koncepcję zarządzania warmińsko-mazurskim szlakiem, a jednym z elementów tych prac jest właśnie Rajd Rowerowy Pogranicza Szlakiem Green Velo.

Rozmowy z zarządem województwa trwają, a „Goniec Bartoszycki” został patronem medialnym rajdu.

Darek Dopierała