Znamy Małego Księcia oraz Małą Księżniczkę 2022

Z pewnością udział w Plebiscycie dla dzieci, a chyba bardziej rodziców jest wydarzeniem. Miejsce na okładce "Gońca Bartoszyckiego" jest też dodatkowym prezentem z okazji Dnia Dziecka.

W tym roku rywalizacja wśród kandydatek na Małą Księżniczkę była zacięta. Wśród kandydatów na Małego Księcia było trochę inaczej. Wszystko dlatego, że wybieraliśmy spośród dwóch kandydatów. Nie oznacza to jednak, że było łatwo!

Ostatecznie Księżniczką została Karolina Pająk z Wojciech, a Księciem Ignacy Skomorok z Romankowa. Gratulujemy!

Ignacy Skomorok (8 mies.) z Romankowa

— Pomysł, by wysłać zgłoszenie był spontaniczny — mówi jego mama, Dominika Basak. — Nie było żadnego kandydata na księcia, dlatego pomyślałam: czemu nie? Ignaś jest radosny, uśmiechnięty, więc mieliśmy szansę. Dobrze, że trafił się rywal. Cieszymy się, że Ignacy wygrał w plebiscycie na Małego Księcia. Z pewnością zdjęcie w Gońcu Bartoszyckim będzie dla niego pamiątką na lata. Dziękuję za głosy oddane na Ignasia.

— Zgłosiłam córkę do konkursu na Małą Księżniczkę — opowiada mama, Aneta Wertig, — ponieważ chciałam zrobić jej niespodziankę. Fakt faktem i tak się dowiedziała, że została zgłoszona do konkursu, ponieważ zobaczyła swoje zdjęcie na liście kandydatek w gazecie oraz w internecie. Miał to być nietypowy i inny niż zwykle prezent urodzinowy, ponieważ 3 czerwca obchodzi 7- urodziny. Zapewne jest to wielkie wyróżnienie dla niej oraz super pamiątka, którą będzie bardzo miło wspominać. Wygrana w tym konkursie będzie na pewno dobrą formą pokazania, że będąc tak małą dziewczynką, może już mieć swoje małe osiągnięcia. Karolina uwielbia tańczyć i śpiewać. Uczy się szybko i uwielbia geografię i matematykę, lecz ma jeszcze wiele dziedzin do odkrycia. Konkurs ten na pewno zostanie na długo w jej pamięci. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy wspierali Karolinkę.dar