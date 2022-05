O przyszłość OSP możemy być spokojni - mówi po zawodach MDP w Górowie Iławeckim Zbigniew Pampuch

Tegoroczne zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych odbyły się na stadionie w Górowie Iławeckim.

— Jest to już tradycja — mówi burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka. — Dosyć często gościny w Górowie Iławeckim różnego szczebla zawody strażackie. Szczęśliwie mamy do tego możliwości, ponieważ nasz stadion zapewnia do tego świetne warunki do przeprowadzenia tego typu wydarzeń, w tym zaplecze. W czasach, kiedy coraz mniej jest osób chętnych do służby w zastępach OSP, co wynika z demografii, ale także z rynku pracy, który powoduje, że wszyscy strażacy pracują, trzeba promować pożarnictwo jako służbę dla swojej małej społeczności.



Film: Bohdan Tchórz

— Drużyny, które startowały w zawodach — mówi Zbigniew Pampuch — były doskonale przygotowane nie tylko pod względem wyszkolenia, ale również umundurowania. Z pewnością list duży wysiłek finansowy dla dostępu, za co bardzo dziękuję.



W powiecie bartoszyckim działa 26 zastępów OSP, w zawodach wzięło udział 11 drużyn. Na uwagę zasługuje fakt, że na trzecim miejscu znalazła się MDP z OSP Kinkajmy, gdzie OSP powstał we wrześniu 2021 roku. Była to bardzo udana reaktywacja po 33 latach.



OSP w Sątopach-Samulewie – podobnie jak rok temu – wystawiła dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w tym jedną drużynę dziewczęcą. Chłopcy zajęli 4, a dziewczynki 8 – czyli I w kategorii drużyn dziewczęcych – miejsce. Tym samym drużyna dziewczęca zakwalifikowała się do najbliższych zawodów wojewódzkich.



Dla MDP z OSP Bisztynek zawody były pierwszymi na szczeblu powiatowym. Jak podkreślają zawodnicy drużyna poza świetną zabawą zdobyła doświadczenie i znacznie podniosła poziom i tak wysokiej motywacji. W podobnej sytuacji – pierwszy start – była drużyna z Łabędnika, która zajęła 5-te miejsce.



Pierwsze miejsce zajęła MDP z OSP w Galinach. Drużyna ma za sobą dużo sukcesów, w tym I miejsce w zawodach na szczeblu wojewódzkim. W przeszłości awansowali też do zawodów ogólnopolskich które odbyły się w Turku. Zajęli tam 8 miejsce.

— Dużo czasu zajmuje przygotowanie drużyny?

— W każdej jednostce jest inaczej, u nas trwało to około dwóch tygodni. Mając drużynę szybciej można się przygotować do zawodów. W naszym składzie zmienił się tylko jeden zawodnik, co miało związek z przekroczeniem limitu wiekowego.

— Czy to zaczyna się z dziada-pradziada?

— U nas tak rodzice przyprowadzają swoje dzieci i w ten sposób za zaszczepiają ideę. Nasza Młodzieżowa Drużyna w Galinach działa od 2002 roku.

II miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bezled.

— W zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych [MDP] staramy się zawsze być na podium — mówi opiekun Kamil Moczulski. — Kilka razy uczestniczyliśmy też w zawodach na szczeblu wojewódzkim, m.in. w Nowym Mieście Lubawskim czy Mrągowie.



— Drugie miejsce było zaskoczeniem?

— Byliśmy przygotowani na podium, ponieważ od miesiąca przygotowywaliśmy się do zawodów. Za strącenie przeszkody straciliśmy pięć sekund, bez których mielibyśmy prawdopodobnie pierwsi. Czekam na informację, czy zostaniemy zakwalifikował mnie do zawodów wojewódzkich które odbędą się prawdopodobnie w lipcu.

— Drużyna ma długą historię?

— Założyliśmy ją kilkanaście lat temu. W miarę dorastania dotychczasowych druhów przychodzą nowi.

— W niektórych zastępach OSP jest trudno o powstanie zespołów młodzieżowych. W Bezledach takiej trudności nie ma. Jaka jest recepta na sukces?

— Chętni są, jednak trzeba mieć ludzi, którzy zajmuje się szkoleniem, na co trzeba poświęcić dużo prywatnego czasu oraz trzeba po prostu chcieć.

Zawody napawają optymizmem, o czym mówi druh Zygmunt Zbigniew Pampuch, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

— O przyszłość OSP możemy być spokojni, ponieważ jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy działają w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Wszystkie jednostki, które dbają o drużyny młodzieżowe poza wysiłkiem finansowym wkładają również bardzo dużą pracę w szkolenie. Młodzież stanie się naturalnym kontynuatorem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Tendencja jest prawidłowa. W wielu przypadkach w OSP działał dziadek, ojciec, syn albo córka.

Klasyfikacja końcowa:

1. Galiny (989,83 pkt.)

2. Bezledy (989,94 pkt.)

3. Kinkajmy (987,79 pkt.)

4. Sątopy- Samulewo I (969,22 pkt.)

5. Łabędnik (947,74 pkt.)

6. Kandyty (941,37 pkt.)

7. Kamińsk (925,88 pkt.)

8. Sątopy- Samulewo II (912,43 pkt.)

9. Sępopol (983,76 pkt.)

10. Górowo Iławeckie (893,96 pkt.)

11. Bisztynek (825,07 pkt.)

Gratulujemy!

dar