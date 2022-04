Włamanie i próba włamania do zakładów jubilerskich w Bartoszycach

Włamanie do zakładu jubilerskiego w galerii Inbag

Około godz. 8:30 otrzymaliśmy od jednego z czytelników informację o włamaniu do jubilera w galerii Inbag w Bartoszycach. Zdarzenie potwierdziła asp. Marta Kabelis, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji W Bartoszycach. Policja przyjęła również zgłoszenie o próbie włamania do sklepu jubilerskiego na ul. Kętrzyńskiej.Około godziny piątej doszło do włamania do jubilera na ulicy Kętrzyńskiej. Sprawcy próbowali dostać się do pomieszczeń przez dach. Na miejsce wezwano przewodnika z psem z placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim. Na czas przeprowadzenia czynności przez śledczych, galeria była nieczynna.W akcji pomagała straż pożarna, która za pomocą podnośnika przetransportowała na dach przewodnika z psem. Zwierzę podjęło trop, nie mamy jednak informacji, czy pomoże on w ustaleniu sprawcy.Jak udało nam się dowiedzieć, sprawca / lub sprawcy dostali się do galerii inną drogą, niż przez dach.Katarzyna Czajkowska, Pełnomocnik ds. rozwoju/Rzecznik firmy potwierdziła, że 22 kwietnia w godzinach wczesnoporannych, w czasie zamknięcia obiektu, doszło do napadu rabunkowego na sklep jubilerski. Właściciel galerii podjął„Podjęliśmy już współpracę z organami śledczymi, które posłużą jak najszybszemu ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy włamania. Udostępniliśmy również podłączony pod nasze zewnętrzne centrum wizyjne monitoring, który udokumentował zdarzenie.Ze względu na prowadzone śledztwo nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.”