Lubię być w ruchu - mówi Dawid Klimek z bisztyneckiej sekcji Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate

Dawid Klimek z Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate w Bisztynku pomimo swojego młodego wieku ma na koncie wiele sukcesów. W Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Bartoszyce Cup 2021 zajął I miejsce w swojej kategorii, otrzymał też tytuł najlepszego zawodnika.

O Dawida spytaliśmy burmistrza Bisztynka, w którym działa sekcja Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate.

— Warto zauważyć — mówi Marek Dominiak, — że w wychowaniu dzieci oraz kierowaniu karierą najważniejsi są rodzice. To dzięki tacie bracia zaangażowali się w sport. Sam kodeks dojo oraz przysięga karateki kształtują młodych ludzi. Uczą szacunku dla ludzi, szczególnie starszych, ale też dla przeciwnika.





— Pierwszy raz byłem na treningu z tatą, kiedy miałem 5 lat. Wtedy byłem w grupie najmłodszy. Teraz już tak nie jest — śmieje się Dawid. Dla Dawida, który ma obecnie 5.2 kyū, sport jest tradycją rodzinną. Jego tata jest instruktorem karate, ma obecnie 1 kyu, a prawdopodobnie w 2023 roku będzie podchodził do egzaminu na stopień mistrzowski 1 dan. Pomaga sensei Andrzejowi Litwinowi w prowadzeniu sekcji w Bisztynku. Karate ćwiczy również jego starszy o 2 lata brat Dominik.— Pierwszy raz byłem na treningu z tatą, kiedy miałem 5 lat. Wtedy byłem w grupie najmłodszy. Teraz już tak nie jest — śmieje się Dawid.

— Pamiętasz jaką ciekawą historię sportową?

— Podczas jednej z walk nie miałem siły, by opuścić nogę. Mój przeciwnik ułamek sekundy wcześniej wykonał ruch do przodu i uderzył w moją nogę czołem. On nie miał sił podnieść się po nokaucie, a ja zostałem zdyskwalifikowany.







— Co w karate jest dla Ciebie najtrudniejsze, a co najłatwiejsze?

— Najtrudniejsze jest kata, a najłatwiejsze oczywiste kumite, czyli walki. Lubię być w ruchu.

— Dziękuję za rozmowę.

W Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 2022, które odbyły się w Bartoszycach Dawid zdobył 3 miejsce w kategorii Kumite Młodzicy 12-13 lat do 50kg. 9 kwietnia jedzie do Starachowic na Turniej Bushi-Do Cup.

