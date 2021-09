Porażka w ligowym debiucie

* BSMS Bartoszyce - AZS Fahrenheit Gdańsk 22:28 (12:14)



Zgodnie z przewidywaniami nie zawiedli kibice, którzy do ostatniego miejsca wypełnili bartoszycką halę. Niestety, do pełni szczęścia zabrakło tylko zwycięstwa, ale za to emocji nie zabrakło. Po pierwszej połowie gospodarze przegrywali jedynie dwoma bramkami i taka strata utrzymała się też przez 25 minut po przerwie. BSMS przegrywał wtedy 22:24 i miał dwie kontry, jednak obie zostały zmarnowane. - W końcówce postawiliśmy wszystko na jedną kartę, niestety, bez efektu bramkowego, na dodatek w tym czasie do siatki trafiali rywale - przyznaje Andrzej Cichocki, trener BSMS. - No i ostatnie minuty przegraliśmy 0:4, co w efekcie oznaczało sześciobramkową przewagę rywali. Uważam, że za wysoko przegraliśmy, ale mimo to jestem zadowolony, bowiem rywale to jednak znacznie bardziej ograny i doświadczony zespół. Teraz potrzeba nam tylko czasu, może jeszcze za tydzień nie będziemy grać lepiej, ale za dwa lub trzy tygodnie na pewno będziemy lepszym zespołem - kończy trener Cichocki.