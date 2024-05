Jest wyrok II instancji w sprawie pobicia wójta Andrukajtisa

Sąd w Olsztynie wydał wczoraj 15 maja 2024 roku wyrok II instancji w sprawie pobicia wójta gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtisa, do którego doszło w nocy z 25 na 26 listopada 2022 roku. Sam proces sądowy rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Czy wyrok drugiej instancji go zakończy?

Przypomnijmy. Do pobicia doszło w nocy z 25 na 26 listopada 2022 roku w jednym z lidzbarskich hoteli podczas balu charytatywnego, na który wójt Fabian Andrukajtis był zaproszonym gościem. Na imprezie bawiło się 140 osób.

W pewnym momencie do stolika, przy którym siedzieli zaproszeni goście – między innymi wójt – podszedł miejscowy przedsiębiorca i poprosił o rozmowę. Obaj panowie wyszli na korytarz, aby spokojnie porozmawiać.

— Po kilku minutach dołączyła do rozmowy jego małżonka — wspominał to zdarzenie wójt Fabian Andrukajtis. — Oboje państwo chcieli rozmawiać o przetargu w roku 2021 na usługi. Tłumaczyłem, że do ogłoszenia przetargu zobowiązują nas przepisy i dlatego musieliśmy ogłosić postępowanie o zamówieniu publicznym zgodnie z KPA i ustawą. Gmina ogłosiła dwa razy przetarg, do którego nikt nie przystąpił, również ten lokalny przedsiębiorca.

Umowa została podpisana na 3 lata z inną firmą.

— Jednak małżeństwo, z którym rozmawiałem, było coraz bardziej agresywne w stosunku do mnie — wspominał wójt. — Rozmowa się zaostrzała, w związku z tym powiedziałem, że nie będę jej kontynuował i kiedy chciałem odejść, mężczyzna uderzył mnie pięścią w twarz tak mocno, że upadłem na posadzkę. Gdy leżałem, zadał mi kilka ciosów. W związku z tym straciłem przytomność na kilkanaście minut i nie pamiętam, co się dalej działo.

Wójta zabrała karetka pogotowia. Podczas pobicia doznał m.in. złamania kości nosowej, obrażeń twarzoczaszki, skręcenia kręgosłupa szyjnego i wstrząśnienia mózgu. Po tym zdarzeniu sługo przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Proces sądowy przeciwko przedsiębiorcy rozpoczął się 23 listopada 2023. Wyrok pierwszej instancji zapadł 12 stycznia 2024 roku. Przedsiębiorca został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz zadośćuczynienie w kwocie 20 tysięcy złotych. Mimo że prokurator żądał jedynie kary grzywny.

Żadnej ze stron taki wyrok nie usatysfakcjonował. Od tego orzeczenia odwołali się obrońca przedsiębiorcy i pełnomocnik pokrzywdzonego, ale też prokurator.

Obrońca oskarżonego wniósł o grzywnę i zadośćuczynienie, a pełnomocnik wójta o bezwzględną karę pozbawienia wolności.

Sąd II instancji utrzymał wymiar kary sądu rejonowego wobec oskarżonego, czyli 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz zadośćuczynienie w kwocie 20 tysięcy złotych. Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia.

— Nie zamierzamy wnosić o kasację tego wyroku — skomentował pełnomocnik wójta Fabiana Andrukajtisa.

Ewa Lubińska