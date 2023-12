Polak przeszedł na islam i chciał wysadzić naszą komendę policji

Kiedy miał 16 lat, wyjechał z rodziną z Polski do jednego z krajów Beneluksu. Tam zafascynował się islamem i nawiązał kontakt z członkami Państwa Islamskiego. Wrócił do Polski, żeby wysadzić w powietrze komendę policji.

Mężczyzna pod koniec 2022 roku przeszedł na islam. W swojej działalności inspirował się Państwem Islamskim i wzorował na Osamie Bin Ladenie.

Po powrocie do Polski przez internet nawiązywał kontakty z członkami Państwa Islamskiego. Na grupach rozmawiał z innymi bojownikami i zbierał informacje, jak przygotować się do zamachu.

18-latek zbierał półprodukty do wykonania pasa szahida. Pas to prowizoryczny ładunek, wypełniony nie tylko materiałem wybuchowym. Naszpikowany jest też często ostrymi kawałkami metalu, tak, by poranić i zabić jak najwięcej ofiar.Jego celem miała być komenda powiatowa policji w Ząbkowicach Śląskich.

Plany nastoletniego fanatyka pokrzyżowali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Teraz prokurator skierował przeciwko niemu akt oskarżenia. Zarzucił mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Kolejne zarzuty dotyczą planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Jest to mieszkaniec jednej z dolnośląskich wsi.

oprac. ih, źródło: PAP