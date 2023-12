Nowy rok, nowy Olsztyn. Od pierwszego stycznia tramwaje zaczynają kursować po nowych liniach

Od 1 stycznia przybędą w Olsztynie dwie linie tramwajowe. Linie nr 4 i 5, podobnie jak 1 i 2 kursować będą z najwyższymi częstotliwościami, tj. co 15 minut przez większość dnia roboczego, a „czwórka” w godzinach szczytu nawet co około 7,5 minuty – podał Urząd Miasta w Olsztynie.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Olsztynie to efekt budowy nowych tras tramwajowych. Nowe linie tramwajowe muszą być skomunikowane z połączeniami autobusowymi, dlatego już teraz Urząd Miasta w Olsztynie informuje o zmianach w organizacji i kursowaniu miejskiej komunikacji.

Linia tramwajowa nr 4 połączy osiedle Pieczewo, wschodnią część Jarot i Nagórek oraz osiedle Kormoran z Dworcem Głównym (kolejowym i autobusowym), a „piątka” ze ścisłym Śródmieściem i nowym węzłem przesiadkowym przy Wysokiej Bramie. Linie tramwajowe nr 4 i 5 podobnie, jak 1 i 2 kursować będą z najwyższymi częstotliwościami tj. co 15 minut przez większość dnia roboczego, a „czwórka” w godzinach szczytu nawet co około 7,5 minuty.

Wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych zostaną wprowadzone korekty w kursowaniu wybranych linii autobusowych. Będą to jednak przede wszystkim modyfikacje, ponieważ 80 proc. dotychczasowych tras pozostanie bez zmian.

Najistotniejsze zmiany będą dotyczyły linii autobusowych kursujących do końca 2023 roku do osiedla Pieczewo. Autobusy linii nr 113 na odcinku Pieczewo – Wysoka Brama zastąpią tramwaje linii nr 5.

Trasa 113 zostanie skrócona do relacji Dajtki – Osiedle Mazurskie, jednak w dalszym ciągu zapewni bezpośrednie połączeń m.in. Dajtek i Podgrodzia z al. Piłsudskiego oraz ul. Wyszyńskiego. Co ważne, nie zmieni się również wysoka częstotliwość kursowania tej linii. Mieszkańcy Pieczewa podróżujący dotychczas w kierunku fabryki Michelin, stadionu Stomilu, pływalni Aquasfera, hali Urania czy też Śródmieścia do dyspozycji będą mieli linie tramwajowe kursujące z wysoką częstotliwością oraz o niemalże dwukrotnie większej pojemności w stosunku autobusów.

Druga z dotychczas obsługujących osiedle Pieczewo linii autobusowych – nr 120 – zostanie połączona z linią nr 116. Od Nowego Roku mieszkańcy Pieczewa, wschodnich Jarot i Nagórek poza nowymi liniami tramwajowymi zyskają także nowe bezpośrednie połączenie autobusowe m.in. ze Szpitalem Miejskim przy ul. Niepodległości czy też cmentarzem przy ul. Poprzecznej, Zieloną Górką i Trackiem. Nowy przebieg 116 w dalszym ciągu gwarantować będzie zarówno mieszkańcom Pieczewa, jak i północno-wschodniej części osiedla Podleśna, Zielonej Górki i Tracka większość dotychczasowych połączeń bez konieczności przesiadania się.(PAP)

