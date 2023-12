PKP zapowiada nowy rozkład jazdy. Jakie zmiany na Warmii i Mazurach?

Już za kilka dni wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Szybciej będzie można pojechać z Warszawy do Białegostoku, a lepszy dostęp do kolei zapewni 30 nowych przystanków. Jakie zmiany zapowiedziano na Warmii i Mazurach?

Nowy rozkład jazdy pociągów został przygotowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z przewoźnikami. Dzięki miliardowym inwestycjom z wykorzystaniem środków budżetowych i programów unijnych podróżni skorzystają z nowych i zmodernizowanych stacji i przystanków oraz krótszych czasów podróży. Zwiększa się atrakcyjność oferty połączeń regionalnych i dalekobieżnych. W rozkładzie jazdy uwzględniono najbardziej korzystne dla podróżnych połączenia oraz kontynuację prac na liniach kolejowych.

Dzięki postępowi prac modernizacyjnych na odcinku Czyżew– Białystok, w grudniu czas przejazdu pociągów na trasie z Warszawy do stolicy Podlasia skróci się o około 10 min. Od niedzieli dostępny będzie także nowy peron na przystanku Białystok Zielone Wzgórza.

Będzie można dojechać koleją do lotniska w Pyrzowicach. To efekt zakończonej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na odcinku Zawiercie – Pyrzowice Lotnisko – Tarnowskie Góry. Pociągi zatrzymają się na zmodernizowanych peronach na stacjach: Zawiercie (nowy peron), Poręba, Siewierz, Tarnowskie Góry oraz nowych przystankach: Mierzęcice, Miasteczko Śląskie Centrum, nowej stacji Pyrzowice Lotnisko oraz Zawiercie Kądzielów. Połączenia będą realizowane w relacji Częstochowa – Tarnowskie Góry.

Po ponad 20 latach, po wykonaniu prac remontowanych, powrócą pociągi pasażerskie na trasę Chorzele – Wielbark – Szczytno (linia 35). W czerwcu tego roku po 22 latach, dzięki inwestycji PLK SA, przywrócone zostało połączenie na mazowieckim odcinku z Ostrołęki do Chorzel.

Będzie więcej połączeń na przywróconej do eksploatacji w czerwcu br. linii Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój. Obecnie pociągi kursują w weekendy. Od 10 grudnia przewoźnik zaplanował także połączenia w tygodniu.

W Małopolsce przywrócone zostaną połączenia z Krakowa do Oświęcimia przez Skawinę i Zator (linia nr 94). Obecnie pociągi kończą bieg w Przeciszowie. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów ze zmodernizowanej stacji Brzeźnica i peronu przy przystanku Jaśkowice.

Nowy rozkład jazdy na Warszawskim Węźle Kolejowym uwzględnia prace prowadzone przy modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Mimo prac pod ciągłym ruchem pociągów, wraz ze zmianą rozkładu jazdy zaplanowano zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na podmiejskiej linii średnicowej.

Lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki:

— w woj. łódzkim; Pabianice Północne na linii Łódź Kaliska – Zduńska Wola, Zgierz Rudunki na linii Łódź – Łowicz, Jedlicze k. Zgierza na linii Łódź – Kutno.

— w woj. mazowieckim; Warszawa Grochów na linii Warszawa – Otwock, Kosów na linii między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem.

— w woj. małopolskim; Nowy Sącz Dąbrówka i Nowy Sącz Gorzków na linii Tarnów – Leluchów, Dąbrówka Jezioro Mucharskie na linii Skawina – Sucha Beskidzka, Bańska Niżna, Poronin Misiagi oraz Chabówka Stadion na wybudowanej łącznicy w Chabówce, na l. nr 99 Chabówka – Zakopane ( od 22 grudnia)

— w woj. kujawsko-pomorskim; Grudziądz Tuszewo na linii Toruń Wschodni – Malbork,

Grudziądz Centrum i Tuchola Rudzki Most na linii Działdowo – Chojnice.

— w woj. świętokrzyskim; Stawiany Pińczowskie na linii Kielce – Busko-Zdrój

— w woj. dolnośląskim; Mirków na trasie Wrocław Główny- Oleśnica.

— w woj. śląskim; nowa stacja Pyrzowice Lotnisko, przystanki; Mierzęcice, Miasteczko Śląskie Centrum, Zawiercie Kądzielów na trasie Zawiercie – Pyrzowice Lotnisko – Tarnowskie Góry, Pawłowice Śląskie Centrum na linii Orzesze – Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski Centrum na linii Rybnik Towarowy - Chałupki, oraz Katowice Ochojec, Katowice Kostuchna, Katowice Murcki, Katowice Podlesie Dąbrowa na linii Katowice Ligota – Tychy

— w woj. lubelskim; Żurawnica na trasie między Zamościem a Szczebrzeszynem

— w woj. warmińsko-mazurskim - Nowy Dwór koło Ornety na trasie Olsztyn Gutkowo- Braniewo

— w woj. pomorskim – Otomino na linii 229 Pruszcz Gdański – Łeba

— w woj. wielkopolskim – Obłaczkowo na trasie Września – Jarocin.

Od 10 grudnia podróżni skorzystają także z nowych i zmodernizowanych peronów.

Również w grudniu wrócą pociągi na trasę Olsztyn Gutkowo – Braniewo. PKP Polskie Linie kolejowe S.A. przygotowały linię do sprawnych i bezpiecznych podróży. Podróżni wsiądą do pociągów z przebudowanych stacji i przystanków, które zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Nowy Dwór koło Ornety.

Od 22 grudnia pociągiem będzie można dojechać do Zakopanego. Lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki. Na stacji Zakopane podróżni wygodnie wsiądą do pociągów z pierwszych oddanych do użytku peronów.