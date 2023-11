Minister rolnictwa Anna Gembicka opublikowała listę importerów zbóż. Telus się tłumaczy

We wtorek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało obszerną listę przedsiębiorstw, które prowadziły import zbóż z Ukrainy. Materiał liczy 62 strony, jednakże zauważa się powtórzenia wielu nazw firm. Eksperci dodatkowo zwracają uwagę, że niektóre spośród wymienionych firm zajmują się importem nie tylko zbóż, lecz również olejów.

Przed opublikowaniem tego dokumentu byłego ministra, Roberta Telusa, ten proces spotkał się z jego sprzeciwem. W rozmowie z Wirtualną Polską Telus podkreślił, że to "decyzja pani minister i miała do tego prawo".

- Ja nie publikowałem, dlatego, że to jest niepełna lista. Pani minister to zresztą potwierdziła, że to jest tylko ta lista, którą ma Ministerstwo Rolnictwa. Są jeszcze firmy i lista, które mają prokuratura i Krajowa Administracja Skarbowa. Ja występowałem i do prokuratury, i do Krajowej Administracji Skarbowej. Okazało się, że zgodnie z obowiązującym prawem nie mam możliwości tego opublikowania - mówił Telus w rozmowie z Patrykiem Michalskim.

Stanowczo odmówił komentowania decyzji minister Gembickiej. Jednocześnie zaznaczył, że własnoręcznie powstrzymał się od publikacji, przekonany, że udostępnienie jedynie fragmentarycznej listy mogłoby jedynie narobić dodatkowego zamieszania.

Słowa Telusa, jakoby zwracał się o publikację listy do KAS, stoją w sprzeczności z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli.

- Minister rolnictwa i rozwoju wsi nie posiada listy importerów zboża z Ukrainy, ponieważ nie zwrócił się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o zwolnienie z tajemnicy celno-skarbowej. Dlatego trudno mi powiedzieć, czy minister kiedykolwiek taką listę państwu ujawni - mówił na konferencji prasowej Michał Jędrzejczyk, radca prezesa NIK.

"Rzeczpospolita" również dysponuje podobnymi informacjami. Gazeta przypomniała, że od kwietnia Telus deklarował publicznie, iż zamierza opublikować listę, a we wrześniu twierdził, że skierował prośbę o udostępnienie jej do Krajowej Administracji Skarbowej.