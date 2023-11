Intensywne opady śniegu sprawiły wiele trudności mieszkańcom Warmii i Mazur

W ciągu dnia straż pożarna odnotowała temperatury dodatnie i padający mokry, ciężki śnieg, który zaległ na drzewostanie i budynkach. Sytuacja ta spowodowała, że wiele drzew, konarów pod naporem śniegu łamała się, tarasując drogi, chodniki i ciągi komunikacyjne.

Strażacy na Warmii i Mazurach w ciągu dwóch dni wyjeżdżali blisko 70 razy, właśnie do usuwania połamanych drzew i konarów.

W niedzielę (26 listopada) doszło do poważnego zdarzenia drogowego, związanego z powalonym drzewem pod naporem śniegu. W okolicy miejscowości Kopina w powiecie elbląskim drogą wojewódzką nr 513 poruszał się autobus rejsowy, na którego powaliło się drzewo. Autobusem podróżowały 22 osoby, w tym 5 dzieci.

W wyniku zdarzenia ranna została 60-letnia kobieta, która została zabrana do szpitala. Pozostali pasażerowie na czas zorganizowania pojazdu zastępczego, schronili się w wojskowym autokarze, którym podróżowali żołnierze z 9 Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego.

Tego samego dnia strażacy zostali wezwani do pomocy zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiecie braniewskim. Do miejscowości Radziejewo – wezwany został ambulans do chorego mężczyzny. Niestety pokrywa śnieżna i grząska droga uniemożliwiły dojazd karetki pogotowia do potrzebującego pomocy.

Na miejsce wezwani zostali strażacy, którzy dysponują sprzętem pozwalającym na transport poszkodowanych osób, w tak niesprzyjającym terenie. Zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej z Pieniężna wykorzystując tak zwane ratownicze sanie lodowe, przetransportował kilkaset metrów chorego do ambulansu PRM. Podczas transportu mężczyzna był pod stałą opieką ratowników medycznych z PRM.

Aura na Warmii i Mazurach wciąż jest niesprzyjająca, w nocy prognozowane są nadal znaczne obniżenia się temperatury poniżej zera.