Czy Olsztyn może istnieć bez czerwonych świateł?

Jako osoba nie zmotoryzowana nie czuję się kompetentny do oceniania czy w Olsztynie jest za dużo czy za mało świateł czy też może jest ich w sam raz. Jednak jaki jest sens włączania świateł w niedzielę, jak choćby na skrzyżowaniu Kościuszki i Mickiewicza, które to skrzyżowanie, jak sami państwo widzicie kipiało w niedzielę ruchem.

Jest chyba jednak takie miejsce, gdzie światła by się przydały. To przejście przy Aurze, gdzie piesi praktycznie blokują ruch.

Zatem drodzy państwo: gdzie zlikwidować światła a gdzie je dodać?

Igor Hrywna