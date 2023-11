Nowa atrakcja nad Łyną. Budowa tarasu na finiszu [GALERIA]

Kolejny zwycięski projekt Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest już na finiszu. To miejsce rekreacji i integracji dla mieszkańców stolicy Warmii i Mazur. Co dokładnie i gdzie powstaje?

Inwestycja została zrealizowana w sąsiedztwie istniejącego stadionu rugby. Zgodnie z życzeniem olsztynian zagospodarowany został fragment naturalnego terenu skarpy nad rzeką Łyną. Będzie on pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.

Dodatkowo wybudowano ścieżkę o nawierzchni mineralnej, która dowiązano do istniejącego chodnika przy ul.15 Dywizji. Wybudowane zostały także schody, dzięki którym ekotaras będzie także dostępny z terenu sąsiadującego bezpośrednio ze stadionem rugby.

Istniejący zjazd na teren stadionu został przebudowany i utwardzony, a część terenu zagospodarowana na parking dla rowerów. Inwestycja została też oświetlona i wyposażona w elementy małej architektury: tablice informacyjne, ławki, leżaki i urządzenia rekreacyjne.

To projekt OBO, który będzie miał głównie przeznaczenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, a także będzie pełnił funkcję rekreacyjną i integracyjną dla mieszkańców Olsztyna. Celem projektu jest zachęcenie i pobudzenie młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów do aktywności i korzystania z form relaksu.

Takich miejsc wokół Olsztyna jest już niewiele. Lokalizacja Edukacyjnego Ekotarasu jest wyjątkowa, znajduje się w centrum Olsztyna, jednak w sposób naturalny stwarza warunki wyjątkowe pod względem walorów przyrodniczych oraz widokowych. Miejsce jest obniżone o kilka metrów poniżej stadionu i znajduje się kilkadziesiąt metrów nad Łyną. Usytuowanie sprawia, że Edukacyjny Ekotaras jest ostoją ciszy i spokoju przy zachowaniu naturalnych warunków.

Do wykorzystania tych walorów pomysłodawcy projektu chcą zachęcać szkoły do prowadzenia zajęć np. z biologii, przyrody czy historii, grupy seniorów do spotkań i organizowania niewielkich wydarzeń kulturalnych.

Zgodnie z umową budowa ekotarasu powinna zostać zakończona w drugiej połowie listopada.