Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego wpadł w sidła oszustów i przekazał im kilkadziesiąt tysięcy złotych

Za sprawą oszustów pewien mieszkaniec powiatu olsztyńskiego chcąc zainwestować stracił ponad 70 tysięcy złotych.

Na początku października mężczyzna znalazł na jednej ze stron internetowych ogłoszenie dotyczące możliwości pomnożenia środków finansowych. Na wskazanej platformie inwestycyjnej wpisał swoje dane, a także dokonał przelewu opłaty rejestracyjnej. Następnie z mężczyzną skontaktował się rzekomy analityk finansowy, który zaoferował swoją pomoc w inwestycji. Polecił „jedynie” zainstalowanie aplikacji na telefonie.

Kiedy mężczyzna po kilku dniach zauważył, że faktycznie przynosi to zysk, postanowił zainwestować większą sumę pieniędzy.

Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego miał zalogować się do aplikacji na swoim komputerze oraz uwierzytelnić konto, a następnie dokonać kilku przelewów po przewalutowaniu środków. Pieniądze trafiły na rzekomą platformę inwestycyjną.

Po jakimś czasie z mężczyzną miał ponownie skontaktować się konsultant, który namawiał na kolejne inwestycje. Mężczyzna miał jednak odmówić. Udostępnił swój pulpit, a analityk miał przeprowadzić go przez procedurę wypłaty gotówki. Pieniądze miały pojawić się na koncie po kilku dniach, jednak nigdy tam nie wpłynęły, a kontakt z rzekomymi pracownikami platformy inwestycyjnej urwał się.

Mężczyzna zorientował się, że może mieć do czynienia z oszustami i na początku listopada postanowił złożyć w tej sprawie stosowne zawiadomienie.

Za doprowadzenie osoby do niekorzystnego rozporządzania mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania zgodnie z art. 286 kk grozić może kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.