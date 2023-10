Warmińsko-mazurskie lepiej troszczy się o budżet niż reszta Polski

Aż 85 proc. mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego planuje swoje wydatki uważniej niż przed rokiem i szuka nowych rozwiązań na utrzymanie dotychczasowego standardu życia - wynika z badania przeprowadzonego przez bank Credit Agricole. To wynik o 2 punkty procentowe większy niż średnia dla całej Polski.

Bezpieczeństwo finansowe to temat coraz bardziej istotny dla Polaków. Jednak nie wszyscy rozumieją to pojęcie tak samo. Niektórzy odkładają pieniądze na tzw. „czarną godzinę”, inni szukają sposobów na mniejsze wydatki, a jeszcze inni na większe zarobki.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez bank Credit Agricole, mieszkańcy warmińsko-mazurskiego przykładają dużą wagę do domowego budżetu. Aż 85 proc. z nich uważniej planuje wydatki niż przed rokiem i szuka nowych rozwiązań na utrzymanie dotychczasowego standardu życia (średnia dla całej Polski to 83 proc.).

84 proc. mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego aktywnie i regularnie poszukuje promocji i rabatów na zakupach, by obniżyć codzienne wydatki. 63 proc. odkłada na później większe zakupy np. sprzętu RTV/AGD. Odkładane są również plany o zaciągnięciu kredytu gotówkowego (59 proc.).

57 proc. mieszkańców województwa ocenia swoją sytuację finansową bardzo dobrze, jednak w porównaniu do zeszłego roku jedynie co piątemu udało się ją poprawić. Oszczędności ma jedynie połowa badanych, przy czym oszczędzanie regularne deklaruje 74 proc. z nich. Pozostali nie podejmują żadnych działań w tym kierunku.

— Odkładanie pieniędzy to nawyk słabo zakorzeniony w zwyczajach Polaków. Ponad połowa badanych uważa, że zarabia zbyt mało, by mała z czego oszczędzać, choć nie jest to prawda. Z każdej pensji można odłożyć nawet niewielką sumę i budować w ten sposób poduszkę oszczędnościową lub inwestycyjną. Ci którzy tak robią wykazują wyższe poczucie bezpieczeństwa finansowego i mniej obawiają się przyszłości — komentuje Katarzyna Kierzkowska, ekspertka Credit Agricole.

Z badania banku wynika również, że 35 proc. mieszkańców warmińsko-mazurskiego ocenia, że ich sytuacja finansowa w ciągu minionego roku się pogorszyła. Główne przyczyny obniżenia standardu życia to wysoka inflacja i rosnące koszty codziennego życia.