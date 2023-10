W Olsztynie powstanie kolejny mural. Ozdobi kampus UWM

Autorką projektu muralu, który powstaje w Kortowie, jest Małgorzata Śpiewak, graficzka z Centrum Marketingu i Mediów UWM. Jak podkreśla, inspiracją był sam kampus i jego niezwykłe walory przyrodnicze.

— Ściana budynku, na którą zaprojektowałam mural, nie została wybrana przypadkowo. Świadomie zdecydowaliśmy się na szczyt Domu Studenckiego nr 8, który jest w bezpośredniej okolicy Jeziora Kortowskiego. Dzięki temu mural stał się dopełnieniem tego miejsca — zaznaczyła Małgorzata Śpiewak. — Koncepcja projektu przekazuje ideę Green University oraz podkreśla wyjątkowość miejsca, w którym studiujemy/pracujemy.

— „Kortowo – moje miejsce na ziemi” to hasło podkreślające identyfikację z kampusem, w którym większość studentów spędza kilka lat swojego życia. Często to właśnie w Kortowie tworzą się najpiękniejsze wspomnienia, dodatkowo wzmocnione przez otaczającą naturę. A to te wspomnienia zostają przecież z nami na całe życie. Kortowo to miejsce, w którym można nie tylko się uczyć, ale również relaksować się, uspokoić myśli, pozwolić odpocząć głowie od codzienności — tłumaczy artystka, która sama jest przecież absolwentką UWM.

W portfolio Małgorzaty Śpiewak znajduje się także inny projekt zrealizowany w miasteczku uniwersyteckim. Z okazji trwającego jeszcze Roku Kopernika na akademiku nr 2 w kampusie powstał bowiem pierwszy z murali jej autorstwa. Przedstawiał on uwspółcześniony wizerunek wielkiego polskiego astronoma w roli... studenta UWM. Jak mówił kanclerz UWM, projekt został przyjęty z dużym entuzjazmem.

— Odbił się on dość szerokim echem nie tylko w mediach społecznościowych, ale również w mediach tradycyjnych — przyznał Bogusław Stec. – Powstał więc pomysł, aby w miasteczku akademickim na terenie naszego kampusu murale pojawiły się na wszystkich domach studenckich. Pomysł będzie kontynuowany jeżeli tylko zasoby finansowe na to pozwolą.

Kanclerz UWM zachęca do zgłaszania swoich projektów nowych murali.

— Proszę się odzywać na maila, z chęcią rozważymy każdą propozycję — zaznacza Bogusław Stec.

