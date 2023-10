Pomagają w Olsztynie bezinteresownie i bezpłatnie. Zostali nagrodzeni

Pomysł uroczystego publicznego podziękowania darczyńcom za bezinteresowny gest dobrej woli zrodził się w 1998 roku podczas rozbudowy bazy Schroniska dla Bezdomnych i konieczności wyposażenia tej placówki. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie z osobami o dobrym sercu, które zapoczątkowało tradycję corocznej uroczystej gali poświęconej "Ludziom Dobrej Woli" i powstaniu Kapituły Wielkiego Serca.

— To Państwo udowadniają, że nie żyjemy tylko dla siebie, ale także dla innych — mówił podczas uroczystości przewodniczący Kapituły, prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. — Tak należy rozumieć człowieczeństwo i dlatego. Każdy z nas ma do wyboru dwie skrajne postawy życiowe, czyli egoizm i altruizm. Państwo wybrali tę drugą i za to serdecznie dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców Olsztyna.

Wśród uhonorowanych w tym roku znaleźli się:

* Mieczysław Siemiński

Wśród dziesiątek inicjatyw, w których brał udział przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za pomoc jaką niesie małym pacjentom szpitala dziecięcego w Olsztynie. Na rzecz tej placówki nie tylko wpłacał datki, ale przede wszystkim organizował rozmaite imprezy i uroczystości. Na uwagę zasługuje też rokroczna działalność na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

* Kolektyw Otwartych Serc

Ta grupa pełnych pozytywnej energii przyjaciółek z Zatorza okazała niesamowitą empatię i zaangażowała całą swoją energię by pomóc Kindze Rydz, która zbierała na najdroższy lek świata.

* Tetiana Revenko

To kobieta, która mimo tego że sama przeżyła niesamowicie trudne chwile to jeszcze znalazła w sobie dość siły, żeby pomagać innym. Po wybuchu wojny w Ukrainie Tatiana wraz z grupą kobiet założyła Fundację Dwa Skrzydła, której jest prezeską. Wielokrotnie podkreślała, że wszystkie zjednoczyły się dla przyszłości ich rodzin, które zostały przesiedlone z ojczystej Ukrainy do gościnnej Polski. Dwa Skrzydła swoją działalnością wspierają rozwój kultury, edukacji, rehabilitacji i rekreacji dla dzieci. Dziś jednoczą około 400 ukraińskich rodzin we wspólnych działaniach.

* Leszek Jacznik

Charytatywnie wyremontował całe mieszkanie starszej pani, która samotnie wychowuje 10 letnią siostrzenicę. Zakasał rękawy, zebrał wolontariuszy, pozyskał środki i odmienił im życie. Zapewnił jednak obu paniom nie tylko nowe meble i sprzęt. Zadbał także o to, by dziesięciolatka mogła wyjechać na wakacje, po powrocie z których czekały na nią opłacone treningi sportowe i strój niezbędny do dyscypliny którą uprawia.

* Monika Gucałło

Kobieta, która od wielu lat niesie pomoc. Głównie jako wolontariuszka, bo w czasie wolnym sprząta schronisko dla bezdomnych w Olsztynie i opiekuje się podopiecznymi tej placówki. Przychodzi z pomocą osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i daje im nadzieję na lepszą przyszłość.

* Piotr i Witold Palińscy:

Od wybuchu wojny w Ukrainie Piotr wraz ze swoim ojcem - Witoldem - w bardzo nietypowy sposób przyłączyli się do niesienia pomocy. Zainicjowali akcję "Ale jazda!". To inicjatywa, która trwa do dziś i polega na zbieraniu używanych często starych i zniszczonych rowerów, które pan Witold następnie serwisuje. I takie - stare jednoślady, które zyskały nowe życie - są następnie przekazywane uchodźcom. Podczas akcji udało się dotychczas zebrać około 700 rowerów.

W latach 2020-2022, z powodu pandemii oraz wybuchu wojny w Ukrainie, przeprowadzenie konkursu było zawieszone. W tym czasie wpłynęły jednak wnioski o uhonorowanie wyjątkowych osób. Zostały one rozpatrzone podczas tej edycji.

Tegoroczna gala była już XXI finałem nagrody. Wręczana laureatom Statuetka Wielkiego Serca (z trzech serc utworzony kwiat) została zaprojektowana przez uczniów Liceum Plastycznego.