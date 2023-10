Żbik zalany odchodami? Czy dojdzie do zatrucia najczystszego jeziora w Olsztynie? [AKTUALIZACJA]

— To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się wylewy. Kiedyś były na łące, gdzie pasą się konie. Zostało to jednak skutecznie zlikwidowane i od kilku lat nic tam się nie dzieje. Później wylewy pojawiały się na drodze prowadzące w kierunku lasu przy hotelu. To też się skończyło. W tej chwili woda wybija pośrodku, przy ścieżce. Gdzie dokładnie? Trzeba zjechać z wiaduktu przy ul. Bałtyckiej do hotelowej plaży. Tam przy ogrodzeniu zaczyna się ścieżka biegnąca wokół jeziora. Po ok. 150-200 metrach zaczyna być odczuwalny fetor, a poźniej pojawia się strumyk, który z wolna płynie do jeziora. To strumyk niepożądany, z fekaliami. To na pewno nie jest deszczówka — zauważa pan Zbigniew, mieszkaniec Olsztyna. — Zgłosiłem tę sprawę już we wtorek 17 października, dzwoniąc na numer alarmowy. Przyjęto zgłoszenie. Później kontaktowałem się ze strażą miejską, gdzie dowiedziałem się, że moje zgłoszenie dotarło do strażników i się nim zajmą. W środę byłem na spacerze, ale nie widziałem żadnej śladów interwencji. Jest gorzej, bo woda najpierw wsiąkała w ściółkę, a teraz jest już dalej. W czwartek woda przesiąka się już za ścieżkę. Za chwilę to spłynie do jeziora. W sezonie letnim lustro z powodu upałów obniżyło swoje lustro o ok. 80 cm i fekalia na razie wsiąkają się w to osuszone miejsce. Wnika to jednak już w strukturę jeziora. Gdy woda się podniesie, ten cały „syf” wymiesza się z wodą. I będzie problem.

I dodaje: — Służby, moim zdaniem, powinny zareagować jak najszybciej. Nie ma żadnych śladów działania. A przecież można byłoby położyć chociaż kilka worków, które zatrzymałyby fekalia i później szukać przyczyny. Ta woda mogłaby wtedy wsiąkać w piasek w lesie. System korzeniowy sosny na pewno tę wodę by wchłonął. Teraz się już przelewa. Co może być przyczyną? Trudno powiedzieć. Być może to zaniedbanie instalacji kanalizacyjne, być może pobliski hotel.

Zgłosiliśmy sprawę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Zapewniono nas, że pracownicy jak najszybciej pojadą nad jezioro Tyrsko, żeby sprawdzić, co się dzieje.

AKTUALIZACJA

— Na miejscu zastaliśmy pracowników hotelu, którzy naprawiali przyłącze, gdzie doszło do awarii. Sprawa jest więc zakończona — informuje mówi Anita Chudzińska, rzeczniczka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.

Do tematu wrócimy.