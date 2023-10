Atak hakerski w Olsztynie. Jaki plan mieli cyberprzestępcy?

Awaria systemu zarządzania ruchem, gigantyczne korki, a także zablokowane biletomaty w autobusach, tramwajach i na przystankach. Do tego doprowadził czerwcowy atak hakerski na systemy ZDZiT w Olsztynie. Sprawa trafiła do prokuratury i do właściwych służb związanych z bezpieczeństwem internetu oraz ochroną danych osobowych (m.in. CERT NASK). Olsztyn długo „stawał na nogi” po ataku, a pasażerowie przez kilka tygodni mieli problem z zakupem biletów. Nie działały również karty miejskie, które ponownie trzeba było aktywować. Czy doszło do wycieku danych osobowych mieszkańców Olsztyna?

— Dokonane do tej pory czynności, w tym opinie biegłych, które do tej pory zostały zrealizowane, nie wskazują, aby doszło do wycieku danych. To dobra wiadomość — mówi Daniel Brodowski, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. — Postępowanie nadal się toczy i cały czas są realizowane czynności dowodowe.

ZDZiT zmagał się z atakiem typu ransomware. To złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych. Cyberprzestępcy następnie żądają okupu za przywrócenie stanu pierwotnego. Czy w Olsztynie również pojawiły się żądania?

— Rzeczywiście były postawione warunki, ale ataków ransomeware jest dużo w różnych jednostkach na różnych szczeblach. Dlatego doszliśmy do wniosku, że odtwarzamy się z posiadanych kopii bezpieczeństwa — przyznaje Paweł Witkowski, dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna. — Dzięki ogromnemu wsparciu NASK udało nam się większość danych odzyskać. W większości usługi ZDZiT zostały odtworzone, pewne rzeczy wymagają jeszcze rekonfiguracji, bo doszliśmy do wniosku, że mając szansę postawić coś na nowo, zyskamy nową jakość. Niedawno udostępniliśmy nowy rozkład jazdy, nową stronę ZDZiT.

