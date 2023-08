MEiN: 9 polskich uczelni znalazło się w rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie

W komunikacie opublikowanym w środę na stronie MEiN czytamy, że najwyżej notowanymi polskimi uczelniami w rankingu szanghajskim są: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, które zajęły miejsce między 401-500.

Kolejne znalazły się w grupie 801-900. W rankingu znalazły się też: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (miejsca 801-900), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (miejsca 801-900), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (miejsca 901-1000), Politechnika Gdańska (miejsca 901-1000), Warszawski Uniwersytet Medyczny (miejsca 901-1000), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (miejsca 901-1000) i Politechnika Warszawska (miejsca 901-1000).



Ranking szanghajski zdominowały uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. W pierwszej dziesiątce jest ich aż 8. Za najlepszą uczelnię na świecie został uznany Harvard University. Na podium znalazły się także Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology.

Z kolei ranking najlepszych uczelni w Europie otwiera brytyjski University of Cambridge (4 miejsce). To obok University of Oxford (7 miejsce) dwie uczelnie spoza Stanów Zjednoczonych, które znalazły się na najwyższych miejscach Listy Szanghajskiej.

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie (Academic Ranking of World Universities, ARWU), popularnie nazywany Listą Szanghajską, jest przygotowywany przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Po raz pierwszy został opublikowany w 2003 r. Co roku ocenianych jest ponad 2500 uniwersytetów.

Dokładne miejsce w rankingu jest znane tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe miejsca są wymieniane już tylko w przybliżeniu – uczelnie pojawiają się w grupach liczących 50 czy 100 placówek.

Ranking jest przygotowywany na podstawie kilka kryteriów. Wśród ocenianych wskaźników są m.in.: liczba absolwentów (oraz osobno pracowników), którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczba publikacji w czasopismach „Nature” lub „Science”, liczba najlepiej cytowanych naukowców (Highly Cited Researchers), liczba publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index).(PAP)