1 sierpnia 2023 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Adam Wolf, działacz Solidarności w Hucie Warszawa.

Pogrzeb odbył się we wtorek 8 sierpnia. Współorganizatorem ceremonii pogrzebowej był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Msza św. żałobna została odprawiona o godz. 10:30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie, po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie (Wólka Węglowa) i złożenie do grobu rodzinnego.

Krzysztof Wolf w latach 80. był członkiem NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa. Po delegalizacji Związku w stanie wojennym nie zaprzestał związkowej i antykomunistycznej aktywności. Zaangażował się w działalność podziemnego MRKS. Uczestniczył w nadawaniu audycji „Radia Solidarność”, był kolporterem i organizatorem druku podziemnych pism. Za udział w manifestacjach i kolportaż ulotek był wielokrotnie zatrzymywany.

19 września 1987 r. został schwytany przez patrol MO na dworcu kolejowym w Częstochowie. Znaleziono przy nim znaczne ilości nielegalnych wydawnictw. W trakcie próby ucieczki został dotkliwie pobity przez milicjantów. Oskarżono go o czynną napaść na funkcjonariusza MO, za co został skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 23 grudnia 1987 r. na rok pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Sąd drugiej instancji 8 kwietnia 1988 r. utrzymał wyrok. Osadzono go w Zakładzie Karnym w Barczewie.

Jego uwięzienie było powodem licznych demonstracji na terenie całego kraju. Krzysztof wielokrotnie brał udział w organizacji niezależnych demonstracji, w tzw. “rusztingach” i innych spektakularnych akcjach, których nadrzędnym celem zawsze było przywrócenie do działalności NSZZ “Solidarność”, odsunięcie komunistów od władzy i odzyskanie przez Polaków podmiotowości i realnego wpływu na losy swoje i swego Kraju.

W wolnej już Polsce Krzysztof do ostatnich swoich dni i w miarę możliwości – z uwagi na przewlekłą i ciężką chorobę – nadal angażował się społecznie. Krzysztof Wolf odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Solidarności Walczącej.

Źródło: Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”