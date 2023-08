Wojewoda warmińsko-mazurski ogłosił, że w Wielbarku powstanie jednostka wojskowa

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki poinformował na konferencji prasowej w Wielbarku pod Szczytnem, że zapadła decyzja o utworzeniu w tym mieście od podstaw jednostki wojskowej. Dotąd nigdy w Wielbarku wojska nie było.

— Będzie to Pułk Przeciwpancerny, który będzie funkcjonował w strukturach 1. Dywizji Piechoty Legionów, która jest tworzona — wyjaśnił Chojecki.

Jednostka ma powstać na terenach należących obecnie do Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych. Nie wskazano dokładnie jej lokalizacji. Wojewoda powiedział jedynie, że powstanie ona m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, która będzie modernizowana.

— Jest już decyzja, że ta jednostka powstanie, a od decyzji do uruchomienia i do powstania, to już krótka droga. Tym bardziej, że jest potrzeba taka, żebyśmy się zabezpieczali przed zagrożeniem na wschodzie — powiedziała poseł PiS Iwona Arent, pytana o to, kiedy nowa jednostka będzie uruchomiona.

Radny wojewódzki PiS Henryk Żuchowski zasugerował, że nie bez znaczenia w lokalizacji jednostki ma fakt bliskości lotniska w Szymanach.

Wielbark to miejscowość w pow. szczycieńskim, na południu woj. warmińsko-mazurskiego, która po wojnie utraciła status miasta i odzyskała go w 2019 roku. Dotychczas znana była z ogromnych tartaków i zakładów produkujących meble, w tym dla światowego koncernu meblarskiego.

źródło: PAP/Joanna Kiewisz-Wojciechowska