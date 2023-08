Pomorskie/ Turyści porażeni przez piorun w Rozewiu

Dwóch turystów zostało porażonych przez piorun w Rozewiu (Pomorskie). Mężczyźni wcześniej schronili się przed deszczem pod drzewem. 43- i 51-latek zostali przetransportowani do szpitala.

"W czwartek ok. godz. 14.40 policjanci z Władysławowa (Pomorskie), pojechali do miejscowości Rozewie, gdzie dwóch turystów zostało porażonych przez piorun" - podała PAP oficer prasowa puckiej policji asp. sztab. Joanna Samula-Gregorczyk.

Dodała, że policjanci na miejscu ustalili, że mężczyźni stanęli pod drzewem, by ukryć się przed deszczem i zostali rażeni piorunem. "43-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego i 51-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego zostali przewiezieni do szpitala" - dodała.

Oficer prasowy KW PSP w Gdańsku bryg. Łukasz Płusa podał, że jeden z poszkodowanych ma poparzenia, drugi z mężczyzn był reanimowany i przywrócono mu czynności życiowe.

W czwartek rano IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami z gradem dla powiatów: bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego, a także dla Gdańska, Gdyni i Słupska.

Synoptycy wskazywali, że od godz. 9 do godz. 18 w regionie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.(PAP)