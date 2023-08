Olga Semeniuk-Patkowska: Mieszkańcy Warmii i Mazur zasługują na własne „M”

Rządowy program bezpieczny kredyt 2% nabiera tempa. — Olsztyn, ale też inne regiony w warmińsko - mazurskim, to są rejony, do których ten program będzie najbardziej docierał — podkreśla wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk - Patkowska i zachęca do skorzystania z tego rozwiązania.

— W Giżycku w ramach pikniku „Lata z Radiem” odbyło się, z pani udziałem, wydarzenie plenerowe „Program Pierwsze Mieszkanie”. Stoisko informacyjno-promocyjne Ministerstwa Rozwoju i Technologii odwiedziło wiele osób. O co najczęściej pytano?

— Przede wszystkim bardzo dziękuję za te wszystkie rozmowy w Giżycku o Programie Pierwsze Mieszkanie, który przypomnę, że składa się z dwóch instrumentów: Bezpiecznego Kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego. Zdecydowanie najwięcej pytań dotyczyło Bezpiecznego Kredytu 2%. Cieszę się, że mogłam osobiście wyjaśnić wszystkim zainteresowanym, jakie korzyści płyną z tego rozwiązania. Na naszym ministerialnym stoisku nie tylko udzielaliśmy porad. Jak na czas wakacji przystało, był też kącik zabaw - z warsztatami z długopisem 3D, kolorowankami. Zdecydowanie naszym najmłodszym gościom najbardziej spodobały się duże, kartonowe domki do malowania. Muszę zdradzić, że również sięgnęłam po farby, by pomóc ekipie dzieciaków w ozdobieniu różnymi wzorami takiego domku z krainy marzeń.

— Skoro o marzeniach mowa, to właśnie posiadanie pierwszego własnego mieszkania lub domu jest marzeniem wielu ludzi. Czy sposobem na jego realizację może być Bezpieczny Kredyt 2%?

— Tak, i to w stu procentach. Bezpieczny Kredyt 2% to produkt na miarę naszych czasów. To kolejna dotrzymana obietnica Prawa i Sprawiedliwości. Nasz rząd, który mam zaszczyt reprezentować, robi wszystko, by na bieżąco dawać wsparcie tam, gdzie takowa pomoc jest potrzebna. Bardzo często w rozmowach z mieszkańcami Warmii i Mazur słyszę, że pierwsze mieszkanie, bądź dom, to właśnie jest marzenie wielu. Ten program otwiera drogę do realizacji takich marzeń. Jest bardzo korzystny i to na wielu płaszczyznach. Bezpieczny Kredyt 2% to gwarancja bezpieczeństwa gospodarstw domowych jednoosobowych, jak również wieloosobowych. Przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo wszystkich beneficjentów tego kredytu. Państwo bierze na siebie współodpowiedzialność za spłatę tego kredytu wraz z beneficjentem kredytobiorcą na okres 10 lat. Co niezmiernie istotne, przy malejących ratach kredytu z roku na rok.

— Czy po upływie ponad miesiąca, od momentu ogłoszenia Bezpiecznego Kredytu 2%, nadal jest tak wielkie zainteresowanie tym rozwiązaniem, jak w dniu startu programu?

— Panie redaktorze, to zainteresowanie wciąż rośnie. To jasny dowód na to, że to rozwiązanie to przysłowiowy strzał w „dziesiątkę”. Obecnie już 9 banków oferuje Bezpieczny Kredyt 2%. Według stanu na dzień 20 lipca złożono 11 495 wniosków o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2% i zawarto już 223 umowy kredytowe. Oczywiście na tym nie koniec. W najbliższym czasie ten Program, sukcesywnie będą uruchamiały kolejne banki. Wstępnie szacujemy, że w tym roku będzie mogło z tego rozwiązania skorzystać około 60-70 tysięcy gospodarstw domowych. W kolejnych, oczywiście ta skala będzie się zwiększała.

— Jak rozumiem, to również doskonała oferta dla mieszkańców Warmii i Mazur ?

— Podpisuję się pod tym stwierdzeniem obiema rękami. Analizując sytuację w skali kraju, to Olsztyn, ale też inne regiony w warmińsko-mazurskim, to są rejony, do których ten Program będzie najbardziej docierał. I to mnie cieszy, bo, jak już wspominałam, na tym terenie jest wielkie zapotrzebowanie na takie rozwiązanie. Dlatego, korzystając z okazji zapraszam serdecznie, by tutaj - w województwie warmińsko-mazurskim korzystać z tego bezpiecznego programu. Bardzo się cieszę, że to ważne rozwiązanie stało się faktem. Bo mieszkańcy Warmii i Mazur zasługują na własne „M”.

— Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%?

— Z Bezpiecznego Kredytu 2% skorzystać może każdy do 45 roku życia, bez względu na to, czy posiada dziecko czy nie. Czy jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe, czy nie. Wiek 45 lat to jest ten próg maksymalny, ale w przypadku gospodarstwa domowego, gdzie mamy małżeństwo, to tylko jedna osoba musi spełnić to kryterium. I najważniejsza kwestia - ponieważ jest to terapia celowana, której zadaniem jest zniwelowanie barier i problemów związanych z polityką mieszkaniową, beneficjent-kredytobiorca nie może być właścicielem ani współwłaścicielem żadnego mieszkania czy domu. Uważamy, że takie kryterium jest sprawiedliwe społecznie. Wiele organizacji pozarządowych opowiada „ciekawostki”, że w dzisiejszych czasach ludzie nie chcą mieć mieszkania na własność, że wolą mieszkanie wynajmować. Nic bardziej mylnego. My nie chcemy wspierać polityki krótkoterminowego najmu mieszkania. Wychodzimy z założenia, że własne mieszkanie to dobro, do którego każdy z nas powinien mieć dostęp. Dlatego staramy się te wszystkie bariery niwelować.

— Jaką kwotę kredytu możemy uzyskać?

— Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem to 600 tys. zł. Maksymalny wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł. Ten limit jest bardzo istotny, bo chodzi nam o to, by ten kredyt był dostosowany do potrzeb mieszkańców, a nie do deweloperów.

Co istotne kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

— Jaka będzie wysokość dopłat ?

— Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Średnie oprocentowanie kredytów ustalane będzie kwartalnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie danych od banków uczestniczących w programie.

— Pani minister, Prawo i Sprawiedliwość wcześniej przedstawiało programy dotyczące polityki mieszkaniowej, niestety okazało się, że niekoniecznie one wypaliły. Jaka jest gwarancja, że ten Program będzie sukcesem?

— W ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2% współpracujemy przede wszystkim z bankami i beneficjentami kredytu i ta prawidłowa kooperacja istnieje. Natomiast Program „Mieszkanie+” napotkał na poważne przeszkody, niezależne od nas. My zakładaliśmy dobrą wolę po stronie wszystkich samorządów, bez względu na to, czy są z naszej opcji politycznej, czy z opozycyjnej. Niestety, tej dobrej woli po stronie samorządów w dużych miastach, gdzie włodarzami są przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zabrakło. Mało tego, doszło tam do mocnych prób blokowania naszych różnego rodzaju dobrych i skutecznych koncepcji dotyczących polityki mieszkaniowej. Dziś jesteśmy już bogatsi o tamto złe doświadczenie i wiemy, jak skutecznie omijać pułapki opozycji. Do tego mamy dobrą współpracę chociażby z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który oprócz tego, że posiada program, który pozwala wkład własny uhonorować i zabezpieczyć, to zajmuje się również polityką mieszkań komunalnych, socjalnych, rewitalizacją tych mieszkań. Nasze programy mają na celu jedno - zapewnienie w kraju szerszej dostępności do mieszkań. Rząd Zjednoczonej Prawicy przede wszystkim ma bardzo ważny cel - wspieranie osób borykających się z różnego rodzaju problemami i barierami, a polityka zakupowa mieszkań jest jednym z tych problemów. Uważam, że Bezpieczny Kredyt 2% skutecznie usunie te bariery.

I jeszcze raz zachęcam mieszańców Warmii i Mazur, by jak najszybciej sięgnęli po tak bardzo korzystną i bezpieczną ofertę.