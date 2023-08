Łyna czysta jak nigdy. Turyści zachwycają się rzeką w Olsztynie

Kiedyś woda w Łynie była mętna. Był to najbrudniejszy olsztyński akwen, dziś staje się wizytówką Warmii.

W okresie powojennym rzeka popadła w niełaskę. Spływały tu nieczystości i nawozy z pól. Płynęły też śmieci. Najgorzej było na olsztyńskim odcinku.

Do brudnej wody w Łynie dokładała się również działająca w latach 1897-1974 gazownia miejska produkująca gaz z węgla kamiennego metodą koksowniczą. Znajdowała się w zakolu Łyny. Gdy działała, zanieczyszczała ziemię substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi, cyjankami i fenolami. To wszystko trafiało do wody.

Miasto dziesięć lat temu oczyściło ten teren — wywieziono prawie 10 000 ton zanieczyszczonej ziemi.

Dziś już woda w Łynie jest niemal przezroczysta. Dokładnie widać roślinność porastającą dno. Zdarzają się też śmieci, które mieszkańcy i turyści cały czas wyrzucają do wody. Na to chyba nie ma sposobu...

Mimo tego turyści chwalą Łynę. Niektórzy nawet mówią, że tak czystej rzeki w mieście nie widzieli już dawno. Wodę w Łynie chwalą też amatorzy kajaków.

Źródła Łyny znajdują się w okolicach Nidzicy. Dalej przepływa ona przez kilka jezior, Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński i Bartoszyce, by w obwodzie kaliningradzkim stać się dopływem rzeki Pregoły. W stolicy Warmii i Mazur Łyna pełni ważną rolę, bo w jej pobliżu ulokowano parki i starówkę. Rzeka pełni rolę miejskiej atrakcji.

Zresztą dawna nazwa Allenstein pochodzi właśnie od rzeki Łyny (Alle). Dzięki niej przez setki lat miasto miało zapewnioną ochronę, a zamek uchodził za twierdzę trudną do zdobycia.