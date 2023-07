To był dobry tydzień dla sportowców UWM. Kuś, Zalewski i Bukowiecki z medalami

Anastazja Kuś, Karol Zalewski i Konrad Bukowiecki dali kibicom kolejne powody do dumy. Reprezentanci AZS UWM Olsztyn wrócili z imprez z medalami.

Anastazja Kuś wywalczyła złoty medal podczas 17. Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2023 odbywającego się w Mariborze w Słowenii.

Reprezentantka klubu AZS UWM Olsztyn wygrała tam bieg na 400 metrów. Czas 53,21 sekundy pozwolił jej minimalnie wyprzedzić Turczynkę Edanur Tulum.

Medal Anastazji Kuś był jednym z sześciu złotych krążków, które zdobyła polska reprezentacja podczas EYOF Maribor 2023. Polacy wracają także z trzema srebrami i sześcioma brązami.

W ciągu ostatnich miesięcy wiele razy udowadniała, że jest w świetnej formie – pobiła swoje życiowe rekordy na 100, 200 i 400 metrów. Ten ostatni dał jej w lipcu złoty medal Mistrzostw Polski U18.

Za reprezentantkę AZS UWM Olsztyn będzie można trzymać kciuki także podczas Mistrzostw Europy U20 w Jerozolimie. Wystartuje tam indywidualnie i w sztafecie.

Karol Zalewski okazał się najszybszy podczas biegu na 400 metrów. Z 99. PZLA Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce rozgrywanych na stadionie w Gorzowie Wielkopolskim wrócił z trzynastym medalem w swojej karierze. Reprezentant klubu AZS UWM Olsztyn z czasem 46.10 s wyprzedził o jedną setną sekundy Igora Bogaczyńskiego. Trzecie miejsce zajął Kajetan Duszyński.

Na gorzowskiej bieżni o medal walczył też inny przedstawiciel uniwersyteckiego sportu. Kacper Lewalski wystartował w biegu na 800 metrów. Do finału awansował z drugim czasem (1:49:57), ale podczas decydującego starcia musiał uznać przewagę innych zawodników. Czas 1:48:09 dał mu piąte miejsce w rywalizacji.

Trzecie miejsce w mistrzostwach Polski to powód do radości. Ale kiedy jest się Konradem Bukowieckim, który wielokrotnie udowadniał i sobie, i kibicom, że stać go na walkę o najwyższe miejsce na podium, może pojawić się nieco zawodu. Podczas konkursu pchnięcia kulą w Gorzowie Wielkopolskim nie przekroczył granicy 20 metrów.

Kulomiot z AZS UWM Olsztyn wrócił niedawno do startów po długiej nieobecności wywołanej kontuzjami. W wywiadach udzielanych po występie na mistrzostwach, Konrad Bukowiecki przyznał, że problemy ze zdrowiem odcisnęły piętno na jego psychice. Jak mówił, z obawy przed kolejnymi kontuzjami nie daje z siebie wszystkiego.

Swój pierwszy start po pięciu miesiącach pauzy zaliczył 22 lipca w Madrycie, w konkursie zaliczanym do cyklu World Athletics Continental Tour Silver. Zajął tam ósme miejsce. W najlepszej próbie osiągnął 20 metrów i 22 centymetry.

Kolejna okazja do walki o medal pojawia się przed Konradem Bukowieckim już teraz – kulomiot wystartuje na 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu, która w oficjalnej nazwie ma zachowany rok 2021. Rozpoczęła się ona 28 lipca i potrwa do 8 sierpnia.

