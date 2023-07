Chiny/ W Pekinie dwie osoby zginęły w wyniku ulewnych deszczy; wprowadzono stan najwyższej gotowości

Podczas poniedziałkowego patrolu służby ratownicze znalazły dwa ciała w rzece w dzielnicy Mentougou w zachodniej części stolicy Chin. Silne ulewy spowodowały wezbranie wód i zalanie ulic w tej dzielnicy; woda porwała wiele samochodów. Od piątku do poniedziałku spadło tam 580,9 mm deszczu.

Na przedmieściach Pekinu jest "wysokie ryzyko zawaleń, osunięć ziemi i lawin błotnych" – ostrzegają władze, które ogłosiły również czerwony alert powodziowy.

Utrzymujące się opady zmusiły stołeczne władze do wstrzymania kursowania 182 linii autobusowych i zmian tras ponad 30 – podał portal dziennika "Beijing Ribao". W poniedziałek z pekińskich lotnisk nie odleciało ponad 200 samolotów.

Ulewne deszcze są konsekwencją tajfunu Doksuri, który spowodował śmierć co najmniej 35 osób na Filipinach. Tajfun stracił już moc, jednak burza tropikalna przetacza się przez północne Chiny od piątku.

Od nocy z soboty na niedzielę do poniedziałkowego południa na Pekin spadło średnio 170,9 mm deszczu. Według oficjalnych danych to niemal tyle samo ile wynosi średnia opadów w całym lipcu. Eksperci ostrzegają, że trwająca ulewa może spowodować jeszcze większe powodzie niż w lipcu 2012 roku, kiedy to zginęło 79 osób, a dziesiątki tysięcy zostało ewakuowanych.

W ostatnich miesiącach Chiny doświadczały ekstremalnych warunków pogodowych. Pod koniec czerwca w Pekinie przez trzy dni z rzędu notowano rekordowe 40 stopni C. Również od początku lipca zarówno w Pekinie, jak i okolicach utrzymywały się upały z temperaturami przekraczającymi lokalnie 40 stopni. (PAP)

