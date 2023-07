Sondaż. Jakie poglądy polityczne mają dziś Polacy?

Kampania wyborcza w istocie już trwa, choć jej najgorętsza faza rozpocznie się wraz z końcem wakacji. Partie polityczne będą zabiegały o wyborców, odwołując się zarówno do konkretnych propozycji programowych, obietnic i deklaracji, jak i do politycznej identyfikacji każdego z nas. Skuteczność kwestii ideologicznych jest jednak ograniczona; jak bowiem wynika z najnowszego badania pracowni Social Changes, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl, bardzo duża grupa Polaków nie potrafi określić swoich poglądów.