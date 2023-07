To nie był spokojny weekend na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Tragiczny upadek wybitnego polskiego wspinacza. Zginął Jan Świder W sobotę (22 lipca) policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na wysokości Wrócikowa zatrzymali do kontroli drogowej osobowego opla. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że 38-latek, który siedział za kierownicą pojazdu ma ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. 38-latek wkrótce poniesie konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Zgodnie z kodeksem karnym prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tego samego dnia (22 lipca) na jednej z ulic w Olsztynie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobowe renault, za którego kierownicą siedział 32-latek, który przekroczył dozwoloną prędkość o 24 km/h. Jechał 94 km/h przy ograniczeniu 70 km/h. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę auta mimo cofniętych uprawnień.

Za wykroczenie został ukarany mandatem karnym w kwocie 300 złotych. Mężczyzna ze swojego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem.

Zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Odwołano zakaz kąpieli w jeziorze Ukiel. Pojawiły się białe flagi na kąpieliskach w Olsztynie Również w sobotę (22 lipca) na al. Warszawskiej w Olsztynie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej motocykl marki Honda. Podróżował nim 32-latek, który przekroczył dozwoloną prędkość o 23 km/h. Jechał 73 km/h przy ograniczeniu 50 km/h.

Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania wkrótce będzie się tłumaczył przed sądem.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń prowadzenie pojazdu mechanicznego, bez wymaganych uprawnień jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

W niedzielę (23 lipca) funkcjonariusze z polecenia oficera dyżurnego KMP Olsztyn udali się na ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie, gdzie mężczyzna miał wsiąść za kierownicę opla będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie policyjnym alkomatem wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie 28 latka.

Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia wynikało, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, najechał na prawidłowo zaparkowane po obu stronach jezdni 8 pojazdów, a następnie uderzył w latarnię. Dzięki szybkiej reakcji świadków mężczyzna został ujęty i przekazany policjantom.

Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. 28-latek został zabrany do szpitala Ze swojego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Dwaj mężczyźni poparzeni wskutek zapłonu gazu na jachcie na jeziorze Ruda Woda Tego samego dnia (23 lipca) oficer dyżurny KMP Olsztyn otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem rowerzysty na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna o mało nie wjechał pod koła jadącego samochodu, a następnie przewrócił się na chodnik.

Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie 20-latka. Ostatecznie mężczyzna został ukarany dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 5 tysięcy złotych za kierowanie pojazdem innym niż mechanicznym będąc w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie zdarzenia drogowego.

Również w niedzielę (23 lipca) z polecenia oficera dyżurnego KMP w Olsztynie policjanci udali się na ul. Bartąską, gdzie według relacji świadka, który jakiś czas jechał za pojazdem, zaniepokojony tym, że kobieta, która siedziała za kierownicą osobowego opla, wykonywała na drodze niebezpieczne manewry, a następnie doprowadziła do zdarzenia drogowego, wjeżdżając do przydrożnego rowu.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia wynika, że 42-latka wjechała autem do rowu, a następnie została ujęta przez świadka zdarzenia. Kobieta została przewieziona do szpitala ze względu na uzasadnione podejrzenie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, gdzie została pobrana jej krew do badań.

Ponadto 42-latka zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy, miała również znieważyć interweniującą policjantkę. Jeśli okaże się, że kobieta prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, może grozić jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.