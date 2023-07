Zabił siekierą, a następnie ograbił znajomego. Sąd w Olsztynie zajmie się jego sprawą

Prokuratura Rejonowa w Nidzicy pod koniec czerwca br. przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. oskarżonemu m.in. o zabójstwo znajomego mężczyzny i ograbienie jego zwłok.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 8 na 9 kwietnia 2023 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Nidzica. Według ustaleń prokuratora oskarżony Piotr P. i pokrzywdzony znali się, zamieszkiwali w tej samej wsi.

Krytycznego dnia pokrzywdzony poszedł w odwiedziny do mieszkającego samotnie Piotra P. Obaj mężczyźni wspólnie pili alkohol do późnych godzin nocnych. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do nieporozumienia i szamotaniny, w trakcie której oskarżony uderzył swojego znajomego w tył głowy nieustalonym przedmiotem o krawędziach tnących. Gdy pokrzywdzony upadł na podłogę, oskarżony zaczął go bić pięściami oraz kopać po twarzy i klatce piersiowej. Na tym jednak nie poprzestał. Piotr P. zadał pokrzywdzonemu mężczyźnie także ciosy siekierą w okolice prawego ramienia. Po tym wszystkim oskarżony pozostawił krwawiącego, umierającego znajomego w przedpokoju, a sam udał się dalej spożywać alkohol i spać.

Rankiem 9 kwietnia 2023 r. Piotr P. usłyszał dzwoniący telefon pokrzywdzonego, po czym go zniszczył. Następnie zaczął podejmować także czynności zmierzające do pozbycia się zwłok. W tym celu m.in. zaciągnął ciało pokrzywdzonego do piwnicy.

Zdaniem śledczych oskarżony po dokonaniu zabójstwa znajomego dopuścił się również przestępstwa ograbienia zwłok, zabierając z portfela pokrzywdzonego 500 zł. Oskarżony płacił później tymi pieniędzmi za alkohol, który kupił w miejscowym sklepie.

11 kwietnia 2023 r. Piotr P. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Piotr P. przesłuchany w charakterze podejrzanego tylko częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Sąd Okręgowy w Olsztynie pierwszy termin rozprawy w sprawie Piotra P. wyznaczył na 4 października 2023 r. na godz. 9.

Piotrowi P. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.