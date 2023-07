Prywatny raj kultowego "kilera" na sprzedaż. Cena zwala z nóg

Województwo warmińsko-mazurskie to malowniczy region, który doceniło wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród nich znalazł się również Cezary pazura wraz ze swoją małżonką. Jakiś czas temu postanowili zainwestować w nieruchomość nad jeziorem Jaśkowskim w powicie Iławskim. Para kupiła tam bowiem luksusową willę i od tamtej pory spędzała w swojej posiadłości każdą wolną chwilę, bywali tam w wakacje i święta Bożego Narodzenia.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Służby z Olsztyna pracują na miejscu katastrofy samolotu w Chrcynnie Jak się okazuje Pazurowie postanowili sprzedać swój dom. Oboje opublikowali wspólne zdjęcie znad jeziora, pod którym napisali krótko: — To magiczne miejsce i mamy wiele wspaniałych chwil związanych z tym widokiem, ale czas iść dalej i obecnie sprzedajemy naszą posiadłość.

Oferta sprzedaży domu Pazurów pojawiła się też na stronie jednej z agencji nieruchomości. Z ogłoszenia dowiadujemy się, że kryty strzechą budynek z m.in. czterema sypialniami ma 120 metrów kwadratowych oraz położony jest na posiadającej własną linię brzegową działce o powierzchni 10 hektarów. Oprócz tego potencjalni kupcy będą mieli do swojej dyspozycji basen, jacuzzi i dwie altany grillowe. Dodatkowo na terenie posiadłości znajdują się pomost, staw oraz prywatny las.

W podsumowaniu ogłoszenia czytamy:

Prezentowana nieruchomość nad jeziorem Jaśkowskim oferuje kameralne i przytulne miejsce do zamieszkania, z dużą działką, dostępem do jeziora i pięknymi widokami. Atuty to również basen, jacuzzi, altany grillowe i bliskość natury. Nieruchomość znajduje się zaledwie dwie godziny jazdy samochodem od Warszawy. Można łatwo dotrzeć do miasta, jeśli zachodzi potrzeba, jednocześnie ciesząc się spokojem i urokami przyrody na co dzień. Jeśli marzysz o spokojnym życiu na łonie przyrody, z możliwością uprawiania sportów wodnych, ta nieruchomość może być idealnym wyborem dla Ciebie.

Za takie udogodnienia trzeba jednak słono zapłacić. Za swoją rezydencję Pazurowie zażyczyli sobie 6 200 00 złotych.

Jak myślicie, jak szybko znajdzie się kupiec na piękną posiadłość?