IMGW ostrzega przed upałami i burzami na Warmii i Mazurach

W ostatni weekend (15-16 lipca) upały były odczuwalne w całym województwie warmińsko-mazurskim. Jednak nie tak łatwo będzie się od nich uwolnić. W powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim znów obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.

Termometry w regionie mogą wskazywać nawet 33 stopnie Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że w taką pogodę można poczuć się słabiej i z pomieszczenia nie należy wychodzić bez nakrycia głowy. Ważne jest także regularne nawadnianie.

Alert obowiązuje we wszystkich powiatach - od godz. 22 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz synoptycy określili na 80 proc.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy drobny grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi" - przekazał IMGW w komunikacie.

W woj. warmińsko-mazurskim do godz. 20 w poniedziałek obowiązuje też wydane wcześniej ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Maksymalna temperatura może sięgać ok. 30 st. C. (PAP)

Możliwe są również opady gradu, jednak nie powinny zrobić żadnych szkód przez swoją niewielką ilość.