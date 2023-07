Wieśniaczka z Gutkowa pod Olsztynem skradła serca widzów popularnego programu telewizyjnego na TTV

"Damy i wieśniaczki" to program pełen kontrastów i emocjonalnych doświadczeń dla obu stron. Bogate, pewne siebie i zadbane polskie damy, jadą na głęboką prowincję. Niektóre z nich po raz pierwszy w życiu. Tam czeka je ciężka, fizyczna praca. Zderzone z codziennymi problemami życia na wsi, próbują opanować sytuację. W tym świecie nikt im nie zaserwuje na obiad sushi i kawioru. W tym samym momencie kobieta, która na co dzień ledwo wiąże koniec z końcem korzysta z luksusu życia w mieście. Drogie kosmetyki, apartamenty, markowe ubrania i drogie atrakcje to tylko część z elementów życia "damy", które poznają "wieśniaczki".