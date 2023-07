Wkrótce młode bociany będą uczyły się latać. Tegoroczny sezon nie jest dla nich komfortowy

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Tragedia. Starszy mężczyzna utonął w jeziorze Mielno ornitolog Marian Szymkiewicz ocenił, że tegoroczny sezon dla bocianów nie jest komfortowy. Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie,ocenił, że tegoroczny sezon dla bocianów nie jest komfortowy.

— Nie dzieje się dobrze. Kolejna sucha wiosna sprawiła, że bociany miały ograniczone możliwości żerowania. Mało par rozpoczęło lęgi. Było dużo informacji o wyrzucanych jajach czy wyrzucaniu młodych. Jest wiele gniazd z jednym młodym osobnikiem, choć są też pary, które w tej biedzie poradziły sobie i mają po trzy młode — wyjaśnił ornitolog.

Powiedział, że niedługo pierwsze młode zaczną opuszczać gniazda, bo zaczynają latać. Zawsze następowało to między 10 a 15 lipca, ale w tym roku ten moment przesunął się o dwa tygodnie. Lato też nie jest łaskawe dla bocianów.

Zwiększający się areał kukurydzy i suche lato sprawiają, że jest mało płazów, które odgrywają ważną rolę w diecie bocianów.

— Jak źle jest z pokarmem, pokazuje sytuacja, gdy na polach pojawia się sprzęt rolniczy i na ten moment zlatują się wszystkie bociany z bardzo rozległej okolicy. W czasie koszenia ptaki te mają szansę na smaczny kąsek. Wiosną na Warmii i Mazurach są skazane na płazy, dżdżownice i w mniejszym stopniu na gryzonie — dodał.

Od początku sierpnia bociany zaczynają zgrupowania zwane sejmikami, po których odlatują z Polski. Nie znikają od razu wszystkie, przyjmuje się, że graniczną datą odlotu jest 24 sierpnia.

— Potem z reguły pozostają te pary, które później przystąpiły do gniazdowania i przez to jeszcze opiekują się potomstwem. Jest też coraz więcej informacji o pojedynczych bocianach, które pozostają na zimę. Kiedyś się wydawało, że to są ptaki, które w różny sposób trafiły do ludzkich rąk i nie odleciały w tym okresie, gdy mają instynktowny pęd do wędrówek"– podkreślił Marian Szymkiewicz.

Wskazał, że dwa lata temu było przynajmniej kilka informacji o bocianach, które zimowały na Warmii i Mazurach. Obserwowałem bociana z okolicy między Bartoszycami a Sępopolem. W środku zimy bocian przezimował. Być może w ciągu dnia udawał się na wysypisko śmieci, a wieczorem wracał do wsi.

Według ornitologa, bociany zmieniają obyczaje. Coraz więcej ich zimuje na Półwyspie Iberyjskim. Tam korzystają z pokarmu na wysypiskach śmieci. W Hiszpanii są także uprawy ryżu, w których występuje bardzo licznie sprowadzony z Ameryki Środkowej pewien gatunek raka. Stanowi on źródło pokarmu dla wielu gatunków ptaków, m.in. dla bocianów czarnych.

Coraz więcej bocianów białych już nawet nie przelatuje nad Cieśniną Gibraltarską.

Wskazał, że w Polsce ubywa miejsc żerowania dla bocianów.

— Bardzo niepokojące są zmiany w rolnictwie, ubywa powierzchni żerowiskowych. Także zmiany w hodowli bydła nie sprzyjają bocianom. Krowy są przetrzymywane w oborze albo na wybiegu przed oborą, a dawne pastwiska, z których korzystały bociany są przeorywane pod uprawę kukurydzy. Ona stanowi paszę na zimę dla bydła — wyjaśnił.

Podkreślił, że dane o populacji bocianów w Polsce będą znane dopiero po przyszłorocznym liczeniu tych ptaków. Międzynarodowe liczenie bociana białego jest organizowane raz na 10 lat. Wyniki pokażą, co się dzieje z jego populacją w Polsce, Europie i w województwie warmińsko-mazurskim.

źródło: PAP/Agnieszka Libudzka