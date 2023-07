W rejonie Pól Grunwaldzkich zmieniła się organizacja ruchu pieszych i samochodów

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. Gorąco będzie nawet w nocy Jak poinformował rzecznik ostródzkiej policji podkom. Michał Przybyłek, nowa organizacja ruchu pieszych i samochodów ma usprawnić przemieszczanie się w trakcie imprezy.

— Obchody bitwy pod Grunwaldem to czas intensywnej pracy policjantów. Dostosowując się do zabezpieczenia porządku podczas tak ważnej dla regionu imprezy, zmienia się sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Do patroli mundurowych dołączają służby kryminalne. Oprócz miejscowych policjantów do zabezpieczenia tej imprezy dołączają siły z Oddziału Prewencji Policji, Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz policjanci z sąsiednich powiatów — podał podkom. Przybyłek.

Aby ułatwić dojazd i wyjazd z rejonu Pól Grunwaldzkich została zmieniona organizacja ruchu na drogach w tym rejonie.

Zmiany te obowiązują od soboty od godz. 6.00 do niedzieli do godz. 6.00 i polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na drogach wokół Pól Grunwaldzkich.

Do miejsca inscenizacji bitwy będzie można dojechać kilkoma trasami:

dojazd do miejscowości Stębark drogą wojewódzką 537 od miejscowości Pawłowo i drogą krajową S7 Gdańsk – Warszawa - tą trasą zmierzają goście od strony Warszawy oraz Olsztyna.

Dojazd do miejscowości Frygnowo drogą wojewódzką 542 od miejscowości Rychnowo i drogi krajowej S7, dalej drogą powiatową 1261N do Grunwaldu - trasa wykorzystywana przez zmierzających od strony Gdańska i Ostródy w miejscowości Frygnowo dołącza szlak wiodący drogą wojewódzką 537 od strony Lubawy i Iławy, dojazd do miejscowości Samin drogą wojewódzką 542 od strony Działdowa, dalej drogą powiatową 1266 N w okolice Grunwaldu.

Główny ruch dojazdowy (oraz wyjazdowy po zakończonej imprezie) odbywać się będzie następującymi odcinkami dróg:

— wojewódzkiej 537 Lubawa – Frygnowo oraz Stębark – Pawłowo,

— wojewódzkiej 542 Rychnowo – Frygnowo oraz Samin – Działdowo,

— powiatowej 1261 N Frygnowo – Grunwald,

— drogi powiatowej 1266 N Samin – Grunwald.

Podczas zabezpieczenia obchodów bitwy grunwaldzkiej służbę pełnią również funkcjonariusze na motocyklach. W ten sposób policjanci są bardziej mobilni i szybciej dotrą w miejsca, w których wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco będą udrażniać ruch pojazdów.

— Pieszym uczestnikom ruchu przypominamy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Wzywamy do korzystania ze specjalnie przygotowanych i wydzielonych traktów. Trakty dla pieszych będą prowadziły nie tylko od parkingów do Pól Grunwaldzkich. Będą wyznaczone również od miejscowości Stębark w kierunku miejscowości Łodwigowo i Grunwald — podał rzecznik ostródzkiej policji.

Trakty są usytuowane poza pasem drogi i wygrodzone taśmą oraz oznakowane tabliczką: "Trakt tylko dla pieszych". Wokół Pól Grunwaldzkich dodatkowo są ustawione znaki "zakaz ruchu pieszych".

źródło: PAP/Agnieszka Libudzka