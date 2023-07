W tym miejscu tramwaj będzie zaczynał swój bieg. Pętla tramwajowa na Pieczewie w Olsztynie nabiera kształtu [ZDJĘCIA]

Inwestycja tramwajowa zdecydowanie należy do jednych z bardziej skomplikowanych. Oprócz samego układania torów i infrastruktury, takiej jak przystanki i pętle, wykonawca zobowiązał się również do wymiany całej sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej znajdującej się pod ziemią. Dodatkowo, prace obejmują przebudowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Innymi słowy, na terenie inwestycji tramwajowej jest wiele do zrobienia.