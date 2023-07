Leśnicy z Olsztyna ostrzegają. Musisz o tym pamiętać podczas zbioru jagód i grzybów

Lipcowe lasy dostarczają nam wielu bezcennych przypraw kuchennych. Miłośnicy grzybobrania i zbierania jagód na pewno odnajdą się w podolsztyńskich lasach i szybko uzupełnią swoje spiżarnie.

Nie wszystko złoto co się świeci

Tradycyjnie leśnicy przypominają, aby zbieracze grzybów mieli się na baczności. Najważniejszą zasadą grzybobrania jest to, aby zbierać tylko te okazy, które znamy. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przydatności grzyba do spożycia najlepiej zostawić go na swoim miejscu. Jeśli jednak zbierzemy koszyk pełen kapeluszników i wątpliwości najdą nas w drodze do domu, najlepiej jest po drodze zajechać do leśniczego, który fachowym okiem zerknie na nasze grzyby.

Zbierasz jagody? Musisz koniecznie o tym wiedzieć!

zbieramy tylko owoce sama roślina jest pod ścisłą ochroną a jej niszczenie, deptanie czy zrywanie jest zabronione. Przy zbiorach borówek czarnych, potocznie zwanych jagodami musimy pamiętać o dwóch niezwykle ważnych zasadach. Po pierwszesama roślina jest pod ścisłą ochroną a jej niszczenie, deptanie czy zrywanie

Po drugie jagody trzeba dokładnie umyć. Borówki czarne zjedzone po zerwaniu prosto z krzaka mogą być objawem groźnej bąblowicy.

Boblowica jest chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi, a powodują ją larwy tasiemca bąblowcowego. Ludzie zarażają się latem, np. jedząc niemyte jagody zbierane w lesie.

Do organizmu człowieka larwy tasiemca mogą dostać się poprzez:

bliski kontakt ze zwierzętami

przeniesienie jaj tasiemca do ust za pomocą brudnych rąk

spożycie skażonej jajami tasiemca żywności lub wody.

Choroba rozwija się latami i dlatego jest trudna do zdiagnozowania. Jej objawem jest cysta (torbiel) zawierająca larwy. Kiedy cysta rośnie, naciska na narządy i powoduje bóle oraz zmiany przypominające nowotwór. Nieleczona, może nawet prowadzić do śmieci. Chirurgiczne usunięcie cysty z otaczającą tkanką zapewnia całkowite wyleczenie. Ważne jednak, żeby cysta została usunięta, zanim pęknie i pasożyty się nie rozprzestrzenią.

Objawy ściśle związane są z lokalizacją cysty, które umiejscawiają się najczęściej w:

wątrobie

płucach

nerkach

śledzionie

ośrodkowym układzie nerwowym

kościach.

Chory odczuwa bóle, ucisk na narządy. Cysty w wątrobie mogą dać objawy żółtaczki, w płucach – powodować duszności i krwioplucie, w nerkach – krwiomocz, w mózgu – bóle głowy i zaburzenia psychoneurologiczne.