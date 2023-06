Zgromadzenie w centrum Olsztyna - możliwe utrudnienia w ruchu

Celem zgromadzenia ma być promocja wartości oraz osoby Roberta Schumana wśród mieszkańców Olsztyna. W wydarzeniu, które potrwa od ok. 16:30 do 19:00 ma wziąć udział kilkaset osób. Zaplanowany jest przemarsz al. Piłsudskiego, ul. Pieniężnego, Staszica do bazyliki św. Jakuba.

Wydarzenie może powodować utrudnienia w ruchu.





We czwartkowym (29 czerwca) wydaniu Gazety Olsztyńskiej m.in.

Ilu turystów może spać w naszym regionie?

W Olsztynie przybywa łóżek dla turystów. Mamy rekord, jeszcze nigdy tak dobrze nie było. Inne miasta też rosną w siłę, powstają nowe hotele. Warmia i Mazury chłoną turystów jak gąbka. Ale ten rozwój może okazać się niebezpieczny…

Prezydent Piotr Grzymowicz z wotum zaufania i absolutorium Rady Miasta Olsztyna

Wczoraj (środa 28 czerwca) odbyła się najważniejsza sesja Rady Miasta w roku. To właśnie na niej radni Olsztyna rozliczali prezydenta Piotra Grzymowicza z wykonania zadań i budżetu miasta za ubiegły rok.

A kolejarze robią swoje

Choć zapadają wyroki sądowe, to budowa dworca kolejowego w Olsztynie, jak też modernizacja stacji, toczą się dalej. Ale jak już doczekamy ich szczęśliwego końca, to trzeba będzie uporządkować przestrzeń wkoło, a to może okazać się misją z gatunku tych niemożliwych.

