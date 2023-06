Na Warmii i Mazurach ruszyły wakacje z WOT

W Olsztynie na szkolenie wyrównawcze w ramach projektu „Wakacje z WOT” do jednostki 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawiło się ponad 50 ochotników z całego regionu. To kandydaci, którym służba wojskowa jest już znana a szkolenie, na które się zdecydowali pozwoli wyrównać poziom rzemiosła wojskowego, po to by na jesieni tego roku dołączyć do Terytorialsów pełniących już służbę w jednej z największych brygad Obrony Terytorialnej.