Ekranizacja biografii Kory. Fani zadowoleni, bliscy nic o tym nie wiedzieli?

— Dla mnie podstawą do napisania biografii jest przedarcie się przez wizerunek bohatera, wydobycie go z oczywistości, powszechności, stereotypowości -—powiedziała Katarzyna Kubisiowska, autorka biografii "Kora. Się żyje".

W biografii "Kora. Się żyje" autorka opisuje pochodzenie Kory, jej dzieciństwo, rodzinę. Rozmawia m.in. z jej mężem Kamilem Sipowiczem, synami Szymonem Sipowiczem i Mateuszem Jackowskim. Od siostry Kory Anny Kubczak próbuje poznać historię z sierocińca, w którym razem przebywały. Szczegółowo opisuje również związek z Ryszardem Terleckim.

"Dotarłam do archiwaliów, które nigdy nie były upubliczniane, w tym do listów, które Kora pisała w latach osiemdziesiątych do swojej siostry Anny. W tych listach jest bardzo dużo prawdziwej Kory, pełnej wahań, Kory w glorii sukcesów, ale też depresyjnej, Kory rozdartej między dwoma mężczyznami, żyjącej pod jednym dachem z ówczesnym mężem Markiem Jackowskim, lecz de facto emocjonalnie związanej z innym mężczyzną, który jest daleko, bo, jak ona sama pisze, w +NRF+" - opowiadała PAP autorka biografii Katarzyna Kubisiowska.

Kubisiowska opisuje rozwój artystyczny Kory. Jej fascynację ruchem hipisowskim i inspirację bitnikami, działalność w Piwnicy pod Baranami, współpracę z Tadeuszem Kantorem. Opisuje rozwój, wzloty i kryzysy Maanamu, w tym kłótnie między członkami zespołu. Opowiada o trasach koncertowych, poszczególnych koncertach i albumach płytowych.

Z książki dowiadujemy się o stosunku Kory do sztuki, mody, a także do swojego ciała. Autorka dociera też do fanów Kory i z nimi rozmawia, odwiedza ich w mieszkaniach. W niektórych domach uwielbienie dla Kory jest widoczne na pierwszy rzut oka.

„Dotarłam do faktów dotąd nieznanych" - opowiadała. Odzieranie ludzi z ich wyobrażenia o Korze może być, zdaniem biografki, powodem niechęci do jej książki. "Fani mają swoje wyobrażenie Kory, do którego są mocno przywiązani, a tutaj ktoś teraz im to wyobrażenie obraca w pył. Na pewien sposób odbieram tę Korę znaną, do której ludzie są przyzwyczajeni" - dodała. "Cała książka jest próbą dotarcia do Kory autentycznej, a nie wymyślonej, nie Kory aktorki, ale Kory człowieka" - wyjaśniła.

Ostatnią pracą Kory był dubbing do postaci Edny Mode w "Iniemamocnych". Potem z powodu choroby nowotworowej nie miała już siły pracować. Jeździła na chemioterapię, naświetlania. Po jednej z terapii, kiedy z Kamilem Sipowiczem wracali autem do domu, zadzwonił do niej również chorujący na raka Tomasz Stańko. "Tomasz mówi, że nie chce więcej cierpieć, myśli o samobójstwie. Kora z tylnego siedzenia: +Jakie samobójstwo!? Trzeba żyć! Trzeba walczyć!+" - przytacza Kubisiowska w biografii. Stańko umarł dzień po Korze.

Biografka tłumaczyła, że przy pisaniu książki istotne były też nagrania Kory z ostatnich miesięcy jej życia. "Miałam dostęp także do ostatniego nagrania, które zrobiła miesiąc przed śmiercią" - zaznaczyła. Zdaniem autorki "archiwalna jest również niedostępna pamięć ludzi, którzy byli blisko Kory, a dotąd nie wypowiadali się publicznie". "Zaufali mi i opowiedzieli o Korze" - dodała. "Dla mnie podstawą do napisania biografii jest przedarcie się przez wizerunek bohatera, wydobycie go z oczywistości, powszechności, stereotypowości" - podsumowała autorka.

Powstanie film



W piątek 23 czerwca z dumą ogłoszono, że powstanie nie jeden, a dwa filmy o życiu Kory - dokument i fabuła - oparte na najnowszej biografii artystki.

— Mamy to! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wydawnictwo Znak i ATM Grupa podpisały umowę na ekranizację książki „Się żyje. Kora. Biografia”!

Biografia Kory pióra Katarzyny Kubisiowskiej to świetna, doskonale udokumentowana lektura. Można powiedzieć: gotowa mapa drogowa dla dokumentalisty. Już teraz, we współpracy z autorką i w porozumieniu z Bliskimi Kory, rozpoczynamy pracę nad gromadzeniem materiałów do filmu dokumentalnego. W planach mamy także fabułę, autorskie spojrzenie na tę niezwykłą artystkę – mówił podczas wspólnego spotkania w Warszawie w siedzibie firmy Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy — czytamy na profilu społecznościowym Wydawnictwa Znak. — Już teraz ogromnie gratulujemy autorce – Katarzynie Kubisiowskiej! „Się żyje. Kora. Biografia” to kolejny wspólny projekt łączący Wydawnictwo Znak i branżę filmową. Mamy nadzieję, że efekty wspólnej pracy w niedługim czasie zachwycą zarówno widzów, jak i czytelników.

Najwyraźniej jednak mimo deklaracjom, bliscy Kory nie zostali poinformowani o filmowych planach. Jako pierwsza zdziwienie wyraziła pod postem wspomnianego wydawnictwa Katarzyna Zielonka, partnerka Szymona Sipowicza, młodszego z dwóch synów Kory.

— W porozumieniu z Bliskimi Kory"? A proszę doprecyzować, o jakich bliskich Państwo tu piszą, bo z tego co wiem: spadkobiercy Kory o tym "pomyśle" dowiedzieli się z facebooka — czytamy w komentarzu.

Także Kamil Sipowicz, ostatni partner wokalistki Maanamu, potwierdził w rozmowie z serwisem Plejada, że nic nie wie o planach ekranizacji jej biografii. Jak czytamy na stronach wspomnianego serwisu: "Osoba z otoczenia rodziny artystki powiedziała Plejadzie, że panowie dowiedzieli się o ekranizacji książki, ale nie wyrazili zgody na realizację projektów filmowych".

Jak poinformowała autorka biografii, za wszelkie przygotowania do filmu odpowiada producent.