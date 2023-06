Rosja chwieje się na nogach. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Dopilnujmy, by tym razem nie wymknęło się nam z rąk

7 Czy rajd Prigożina na Moskwę jest (był?) desperacką akcją zagonionego w kąt watażki, czy też sygnałem poważnej walki w obrębie rosyjskiej elity władzy? Nie wiemy. Być może był to rodzaj licytacji, negocjacji z Kremlem. Niczego nie można wykluczyć. Jest to jednak moment bardzo ważny: w istocie zapowiada on wielką klęskę Rosji.