Umocniły przyjaźń między narodami. Polsko-Niemieckie Forum Kobiet

— To sygnał wsparcia dla kobiet, ale nie tylko dla tych, które uczestniczą w naszej inicjatywie, lecz też dla pań na całym świecie. Chcemy wzmacniać nasze relacje, kontynuować wspólny dialog odnośnie sytuacji i wydarzeń społeczno-politycznych, wzajemnie się wspierać i wzbogacać nasze partnerstwo poprzez zróżnicowane inicjatywy, stąd ten dokument — mówi Joanna Michalska-Reda, wicestarosta olsztyński.

— Wojna w Europie jasno pokazuje, jak ważna jest bezpośrednia wymiana, przyjacielskie powiązania między krajami, a przede wszystkim między ludźmi — wyjaśnia Anna Kebschull, starosta powiatu Osnabrück i dodaje: — Pomysł na deklarację zrodził się we wrześniu 2022 roku podczas wizyty w Olsztynie.

Oficjalny dokument podpisano w Osnabrück, bo to tam na początku czerwca odbyło się tegoroczne Polsko-Niemieckie Forum Kobiet. 23 panie z powiatu olsztyńskiego spotkały się z kobietami z powiatu Osnabrück, by wymienić się opiniami, doświadczeniami, spostrzeżeniami. Tematem przewodnim forum było zdrowie kobiet w okresie po pandemii koronawirusa, a także przy dodatkowym obciążeniu wydarzeniami spowodowanymi wojną w Ukrainie.

Panie odwiedziły KulturRAUM (KULTUROprzestrzeń) w Bissendorf, gdzie miały okazję obejrzeć wystawę „Ein Blick in meine Farbwelten (Wejrzenie w mój świat kolorów) i porozmawiać z artystką oraz psychologiem Sigrid Koch, właśnie o zdrowiu kobiet, zwłaszcza stanie psychicznym pań przytłoczonych nadmiarem obowiązków. A tych jest sporo, bo panie opiekują się lub opiekowały chorymi, zwłaszcza w dobie covidu, pomagają uchodźcom, pracują w ponadwymiarowym czasie czy też zatrudnione są na „dwa etaty”. Spowodowane jest to obecnym pogorszeniem sytuacji materialnej w Europie. Była też dyskusja o możliwościach leczenia kobiet chorych na depresję i nowotwory. Uczestniczki forum zobaczyły także wystawę na temat bitwy Varusa w Muzeum i Parku w Kalkriese, dowiedziały się sporo o prozdrowotnym działaniu ziół, a także przepłynęły statkiem po kanale śródlądowym, gdzie prowadziły dyskusję o służbie zdrowia i dostępnych dla kobiet usługach medycznych obu państw.

Spędziły też intensywny dzień w towarzystwie niemieckich przyjaciółek w Katolickim Uniwersytecie Ludowym w Oesede, gdzie wysłuchały wykładu dr Annegret Winter-Stettin „Inaczej chore – inaczej zdrowe”. Oczywiście posypało się po nim wiele pytań, prowadzących do ciekawej dyskusji. Panie nauczyły się podczas spotkania korzystać z podstaw aromaterapii, by złagodzić skutki stresu i innych dolegliwości. Wysłuchały, jak lepiej dbać o siebie, jak szukać wsparcia u bliskich lub w odpowiednich instytucjach, gdzie korzystać z dostępnych ofert wsparcia, jak unikać i pozbyć się toksycznych oddziaływań w swoim życiu, jak przeprowadzać wstępną diagnostykę. Następnie pooddychały wokół tężni solankowej oraz zobaczyły piękny ogród różany w Bad Rothenfelde. Uczestniczkom z Niemiec zależało na tym, aby podczas wizyty każda z Polek zrobiła coś z korzyścią dla siebie.

— My kobiety często zapominamy o sobie, a myślimy o wszystkich wokół. Musimy być też egoistyczne, bo zdrowie mamy tylko jedno. Ważne są badania profilaktyczne, one ratują życie — mówi jedna z uczestniczek i dodaje: — Cieszę się, że z paniami z Niemiec porozmawiałyśmy na te ważne tematy, wiele możemy się od siebie nauczyć i o to chodzi w tych spotkaniach.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dotacji w ramach konkursu WM dla WM