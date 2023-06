Prawdziwa bomba Indykpolu AZS Olsztyn! Alan Souza nowym atakującym akademików!

Souza? TOP. Gwiazda brazylijskiej siatkówki i jeden z najlepszych atakujących na świecie. Alan Souza ma wszystkie papiery na to, żeby być najjaśniejszą gwiazdą PlusLigi.

Mierzący 202 cm wzrostu atakujący jest dwukrotnym zdobywcą Klubowego Mistrzostwa Świata (2015, 2016), trzykrotnym Superpucharu Brazylii (2015, 2016, 2018). Na swoim koncie ma także dwa zwycięstwa w Pucharze Brazylii (2016, 2017), Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej (2016, 2017) oraz Mistrzostwach Brazylii (2016, 2017). Alan Souza urodził się 21 marca 1994 w Sao Joao de Meriti (region metropolitalny Rio de Janeiro).W swojej karierze reprezentował takie kluby jak: Olympico Club (2012-2013), Sada Cruzeiro Vôlei (2013-2017 oraz 2020-2021), SESI São Paulo (2017-2020), Kuzbass Kemerowo (2021) oraz Apan/Eleva (2022/2023).Mierzący 202 cm wzrostu atakujący jest dwukrotnym zdobywcą Klubowego Mistrzostwa Świata (2015, 2016), trzykrotnym Superpucharu Brazylii (2015, 2016, 2018). Na swoim koncie ma także dwa zwycięstwa w Pucharze Brazylii (2016, 2017), Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej (2016, 2017) oraz Mistrzostwach Brazylii (2016, 2017).

Alan Souza to także podstawowy atakujący reprezentacji Brazylii, z którą odniósł wiele sukcesów. W czasach młodzieżowych, wraz z kolegami z kadry zwyciężył w Pucharze Panamerykańskim Kadetów (2011), a także odsłonie tego turnieju do lat 23 (2012). Siatkarz zdobył także Mistrzostwo Świata do lat 23 (2013) i Mistrzostwo Ameryki Południowej Juniorów (2014). W seniorskiej kadrze, zwyciężył w Mistrzostwach Ameryki Południowej (2019, 2021), Pucharze Świata (2019) i Siatkarskiej Lidze Narodów (2021).

Jakim zawodnikiem jest Alan Souza?

Alan Souza to 29-letni praworęczny atakujący. Brazylijski siatkarz mierzy 202 cm wzrostu i waży 98 kg. Souza łapie imponujące parametry: 367 cm w ataku i 343 cm w bloku.

Głównymi zaletami Alana jest atomowa zagrywka i niezwykły zasięg w ataku. Próbkę umiejętności brazylijskiego atakującego prezentujemy poniżej.

Skład Indykpolu AZS Olsztyn w sezonie 2023/24

Drużyna akademików z Kortowa przejdzie spore przetasowanie w porównaniu z obecnym sezonem. Z drużyną pożegnała się para atakujących: Karol Butryn i Jan Król, dwóch środkowych: Mateusz Poręba i Taylor Averill, rozgrywający Grzegorz Pająk i przyjmujący Robbert Andringa i Bartłomiej Lipiński.

Do tej pory klub ogłosił transfer polsko-francuskiego przyjmującego Nicolasa Szerszenia, argentyńskiej gwiazdy młodzieżowej siatkówki również występującej na przyjęciu Manuela Armoa i właśnie Alana Souzy.

Karol Grosz