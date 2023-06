Nadzieja argentyńskiej siatkówki w Indykpolu AZS Olsztyn! [VIDEO]

Manuel Armoa, czyli młody przyjmujący reprezentacji Argentyny w przyszłym sezonie zagra w Indykpolu AZS Olsztyn. Dla Argentyńczyka będzie to debiut w Pluslidze i pierwszy klub poza granicami ojczyzny.

Manuel Armoa to siatkarz, który urodził się w 2002 roku, dlatego bez większych wyrzutów sumienia możemy nazwać go "młodym i perspektywicznym". Do tej pory reprezentował barwy argentyńskiego UPCN Volley Club, w którym występował od sezonu 2018/19.

Mimo młodego wieku siatkarz ma już na swoim koncie wiele sukcesów, takich jak: brązowy medal Mistrzostw Świata Kadetów, tytuł najlepszego przyjmującego Mistrzostw Świata Juniorów oraz dwukrotne Mistrzostwo Argentyny.

Armoa to raczej typ "ofensywnego" przyjmującego. Argentyński siatkarz jest praworęczny, ma 198 cm wzrostu i 84 kg wagi. W ataku łapie piłkę na zasięgu 325 cm, w bloku natomiast 300 cm.

Jego transfer do Olsztyna to jedna, wielka niewiadoma a o miejsce w pierwszym składzie będzie rywalizował z bardziej doświadczonymi kolegami: Moritzem Karlitzkiem i Nicolasem Szerszeniem.