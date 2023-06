Ukraina: biskupi łacińscy zachęcają do odnowienia zawierzenia Maryi

Przewodniczący Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy przypomniał, że 25 marca 2022 roku Ukraina została poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Zauważył, że wielu świętych uczyło, iż najkrótsza droga do Serca Jezusa prowadzi przez Serce Maryi a w kalendarzu liturgicznym, po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Maryi.

"Dlatego zachęcamy wspólnoty parafialne i osoby indywidualne do odnowienia naszego nabożeństwa w święto Niepokalanego Serca Maryi, które w tym roku przypada 17 czerwca. Maryja nigdy nie przestaje wzywać nas do nawrócenia i przywrócenia naszej relacji z Jej Synem. Dlatego najlepszym przygotowaniem do święta jest oczyszczenie naszych serc w sakramencie spowiedzi i przyjęcie Komunii Świętej, którą możemy ofiarować w intencji zadośćuczynienia Sercu Maryi za zaniedbania. Niech nasza miłość do Maryi zrodzi kreatywność w świętowaniu tego dnia, czy to poprzez wspólnotowe nabożeństwo modlitewne, medytacyjne odmawianie różańca, czy też poprzez uczynki miłosierdzia lub ofiarę cierpliwego znoszenia cierpienia. "Przechodząc przez ciemną godzinę pod krzyżem, wpatrujmy się w przykład Maryi, uciekajmy się pod Jej opiekę i bądźmy Jej ambasadorami w tym świecie"— napisał biskup łucki. "Będąc w »szkole Maryi« wpatrujmy się w Jej ukryte życie w Nazarecie i bądźmy gotowi pełnić wolę Bożą, tak jak Ona" – napisał przewodniczący Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy.

Źródło: KAI