Jeżdżące skanseny? Ile samochodów w powiecie olsztyńskim ma żółte tablice rejestracyjne?

Powszechnie przyjmuje się, że pojazd zabytkowy to taki, który ma 30 lat, jego model nie jest produkowany od co najmniej 15 lat i posiada minimum trzy czwarte oryginalnych części. Ich liczba, przynajmniej w powiecie olsztyńskim, systematycznie rośnie.

Decyzje o „załatwieniu” im wyróżniających żółtych tablic rejestracyjnych mają różne podstawy. Bez wątpienia, przede wszystkim jest to sentyment właścicieli oldtimerów lub kolekcjonerów, ale i mają one również bardziej materialne podstawy. Wielu miłośników dawnej motoryzacji wypożycza je na wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe czy tymczasowe wystawy. Wprawdzie koszt rejestracji pojazdu na zabytek to ok. 700-1600 zł, ale może być to opłacalna inwestycja, dająca dobry dodatkowy zarobek.

Na dziś w powiecie olsztyńskim najliczniejsze są stare klasyki popularnej niemieckiej marki Mercedes Benz – 25. Jest też kilka modeli amerykańskich Cadillaców, brytyjskie: Jaguar Daimler i Rolls-Royce Silver Shadow oraz pojedyncze egzemplarze reprezentujące przemysły motoryzacyjne wielu krajów z obu stron dawnej „żelaznej kurtyny”. Chociaż patrząc na tę listę od strony pojazdów o „militarnych korzeniach” – więcej jest tych ze Wschodu (10 – GAZ-ów i UAZ-ów) niż z Zachodu (6 – Willisów i Dodge’ów).

Wśród pojazdów osobowych polskiej produkcji jest: 5 Fiatów 126p, 2 – Fiaty 125p, jedna Syrenka i jeden Polonez. Wśród pojazdów „cięższych kategorii”: 4 ciągniki Ursus, 2 ciężarówki STAR oraz jeden transporter wojskowy SKOT.

W powiatowym rejestrze zabytkowych jednośladów najliczniej reprezentowane są polskie motocykle WSK – 14 i SHL – 5 oraz dwa legendarne już Junaki i trzy popularne w latach 70. motorowery Romet.

Dokumenty koniecznie do rejestracji pojazdu jako zabytek to: dowód własności, dowód rejestracyjny (lub oświadczenie właściciela pojazdu w przypadku zagubienia), badanie techniczne, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru. Muszą też posiadać polisę OC, jeśli są aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. Istnieje jednak możliwość wykupienia polis krótkoterminowych na przykład na sezon wakacyjnych zlotów motoryzacyjnych klasyków.

Kolekcjonowanie klasyków jest bardzo popularne

Kolekcjonowanie zabytkowych samochodów to pasjonujące zajęcie, które pozwala entuzjastom na odkrywanie, zbieranie i zachowywanie unikalnych i historycznych pojazdów. Jest to hobby, które pozwala na zgłębianie historii motoryzacji oraz cieszenie się pięknem i charakterem klasycznych samochodów.

Jedną z głównych atrakcji kolekcjonowania zabytkowych samochodów jest możliwość posiadania rzadkich i unikalnych modeli, które odzwierciedlają różne etapy rozwoju motoryzacji. Kolekcjonerzy mogą skupiać się na określonym okresie, marce, modelu lub stylu samochodu, tworząc w ten sposób różnorodne i wyjątkowe zbiory.

Zbieranie zabytkowych samochodów wymaga zaangażowania w badania i poszukiwania. Kolekcjonerzy często spędzają wiele czasu na poszukiwaniu rzadkich modeli, odwiedzając aukcje samochodowe, targi motoryzacyjne, a także kontaktując się z innymi pasjonatami w celu znalezienia perełek. Niektórzy kolekcjonerzy nawet podróżują na różne kontynenty, aby znaleźć unikalne samochody i dodać je do swoich kolekcji.

Ważnym aspektem kolekcjonowania zabytkowych samochodów jest ich restauracja i konserwacja. Wielu kolekcjonerów zdecydowanie preferuje oryginalny stan pojazdów, dlatego angażują się w dokładne przywracanie samochodów do pierwotnej formy. Proces ten może być czasochłonny i kosztowny, ale dla pasjonatów stanowi satysfakcjonujące wyzwanie.

Kolekcjonerzy zabytkowych samochodów często uczestniczą w różnych imprezach motoryzacyjnych, takich jak pokazy samochodów klasycznych, rajdy historyczne czy zloty miłośników motoryzacji. To świetna okazja do pokazania swojej kolekcji innym pasjonatom, a także do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Kolekcjonowanie zabytkowych samochodów ma również aspekty ekonomiczne. Niektóre zabytkowe samochody mogą zyskiwać na wartości wraz z upływem czasu, zwłaszcza jeśli są rzadkie, dobrze zachowane i posiadają ciekawą historię. Dla niektórych kolekcjonerów samochody te stanowią również inwestycję.

Warto pamiętać, że kolekcjonowanie zabytkowych samochodów wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Ważne jest zrozumienie rynku, autentyczności modeli oraz umiejętność dokonywania oceny stanu technicznego i wartości samochodów. W niektórych przypadkach konieczna jest również wiedza na temat procesów certyfikacji i rejestracji zabytkowych pojazdów.

Kolekcjonowanie zabytkowych samochodów to nie tylko hobby, ale także sposób na odkrywanie i zachowywanie dziedzictwa motoryzacji. Dzięki pasji i zaangażowaniu kolekcjonerzy przyczyniają się do ochrony i promocji historycznych samochodów, które są ważnym elementem naszego kulturowego dziedzictwa.