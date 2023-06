Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie powitała delegację z Turcji i Grecji

W środę (14 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie odbyło się uroczyste powitanie grupy tureckich i greckich specjalistów z projektu Erasmus+.

— Mieliśmy już wcześniej doświadczenia z Erasmusem — mówi Anna Staryk, dyrektorka SP nr 30. — To fantastyczny projekt dla wszystkich młodych ludzi i nauczycieli. Pozwala rozwijać się i wymieniać doświadczeniami, kulturowymi zdobyczami i dziedzictwem. To kolejny projekt, który realizujemy z Turcją i Grecją dotyczący dzieci z rodzin dotkniętych problemem rozwodu. Wymieniamy się informacjami, metodami i doświadczenia na temat niesienia pomocy takim uczniom, zrozumienia tych dzieci przez ich rówieśników. To projekt w kierunku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Okazuje się, że Turcja, Grecja i Polska, to kraje w pewnym sensie dalekie od siebie, a jednak problemy mamy te same, tylko trochę inaczej do nich podchodzimy, inaczej je rozwiązujemy i to jest bogactwo Erasmusa — mówi pani dyrektor, po czym dodaje: "Dzisiejsi goście to przedstawiciele organizacji i szkół z Turcji i Grecji. Przyjmujemy ich z otwartych sercem, z tym co mamy najlepszego, czyli warmińskimi zwyczajami, naszym pięknym polskim polonezem, który u nas w szkole już wiele lat króluje w 8 klasach. My gościliśmy w Turcji kilka miesięcy temu".

Podczas imprezy został zaprezentowany pokaz taneczny z udziałem przedszkolaków przebranych w tradycyjne warmińskie stroje. Starsi uczniowie również pochwalili się tanecznym krokiem, prezentując polskiego Polonezem.

Warto wspomnieć, że młodzież przygotowywała się pod okiem nauczycielek wychowania fizycznego w SP 30, Katarzyny Błędowskiej i Elżbiety Bieluch.

— Młodzieży nawet nie trzeba było przekonywać — podkreśla Katarzyna Błędowska. — Zgodzili się od razu. Polonez był przygotowywany również na zakończenie 8 klas. Tutaj były wybrane osoby, którym najlepiej to wychodziło i zaprezentowali się przed naszymi greckimi i tureckimi gośćmi. Czasami pojawiały się problemy z choreografią, z tym, kiedy mają wykonać dany element taneczny, więc oczy wszystkich były skierowane na mnie. Dawałam znaki i wszystko poszło idealnie. Polonez jest naszym tańcem narodowym, który jest z nami zawsze przy ważnych uroczystościach szkolnych, jak np. zakończenie roku szkolnego, bal 8-klasisty i uznaliśmy, że ten taniec będzie najlepszym wyborem do pokazania naszym przybyłym gościom.

Uczniowie dobrze przygotowali się do swojej roli intensywnie trenując na próbach, aczkolwiek nie zawsze było kolorowo.

— Przygotowania szły bardzo dobrze — mówi Maja Borowa, uczennica klasy 8D. — Pewne trudności sprawiały tunele, poza tym odbyło się bez problemu. Nie stresowałam się. Wszystko dzięki naszej świetnej pani wychowawczyni, która nas dobrze przygotowała. Miałyśmy trzy próby, udało się wszystko zgrać w jeden tydzień — konstatuje uczennica.

AW